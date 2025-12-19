Los medicamentos para bajar de peso basados en semaglutida, como Ozempic y Mounjaro, se han convertido en una de las opciones más populares y efectivas para tratar la obesidad. Sin embargo, un nuevo estudio indica que su efectividad es considerablemente menor si se la compara con la cirugía bariátrica.

Se trata de dos métodos completamente distintos, pero que ayudan a los pacientes que requieren perder peso para mejorar su salud.

La investigación, realizada por un equipo de la Universidad de Nueva York (NYU), analizó los resultados de dos procedimientos quirúrgicos —gastrectomía en manga y bypass gástrico— y los comparó con los tratamientos farmacológicos con semaglutida o tirzepatida.

Esto fue lo que encontraron.

El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

Ozempic vs. cirugía bariátrica: cuál logra una mayor pérdida de peso

A partir de los registros de salud de más de 120.000 personas, los investigadores compararon a los pacientes con características similares (edad, índice de masa corporal y niveles de azúcar en sangre) que utilizaron alguno de los métodos anteriores para perder peso.

Tras dos años de seguimiento, los resultados muestran que las personas que se sometieron a cirugía bariátrica redujeron en promedio un 25.7 % de su peso corporal total . En cambio, quienes siguieron un tratamiento con medicamentos GLP-1 alcanzaron una pérdida media del 5.3 %.

Según el equipo investigador, una de las principales razones de esta diferencia de cifras es por la continuidad del tratamiento. Mientras la cirugía suele generar un cambio permanente, muchos pacientes dejan de usar los fármacos con el tiempo.

Además, mencionaron que los ensayos clínicos que han mostrado altas cifras de pérdida de peso en pacientes con fármacos GLP-1 se llevan a cabo en entornos controlados. En cambio, en la práctica podría ser más difícil que los pacientes continúen su tratamiento por mucho tiempo.

El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

¿Es mejor la cirugía que los fármacos adelgazantes?

Esto no significa que los fármacos con semaglutida deban descartarse . Sí han mostrado su efectividad para bajar de peso —la Organización Mundial de la Salud los reconoció como herramientas clave para luchar contra la obesidad en el mundo— y han presentado beneficios adicionales.

Entre ellos, el control de la glucosa y la reducción de enfermedades cardiovasculares.

No obstante, los investigadores aseguraron que el estudio abre la puerta a que cada médico determine qué alternativa es mejor para cada paciente.

Cabe resaltar que el estudio de la NYU fue financiado por la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS, por sus siglas en inglés).