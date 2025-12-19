SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    Un estudio de la Universidad de Nueva York comparó Ozempic y otros fármacos para bajar de peso con la cirugía bariátrica. ¿Cuál obtuvo mejores resultados?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Ozempic vs cirugía bariátrica: estudio revela cuál logra una mayor pérdida de peso Tendencias / La Tercera

    Los medicamentos para bajar de peso basados en semaglutida, como Ozempic y Mounjaro, se han convertido en una de las opciones más populares y efectivas para tratar la obesidad. Sin embargo, un nuevo estudio indica que su efectividad es considerablemente menor si se la compara con la cirugía bariátrica.

    Se trata de dos métodos completamente distintos, pero que ayudan a los pacientes que requieren perder peso para mejorar su salud.

    La investigación, realizada por un equipo de la Universidad de Nueva York (NYU), analizó los resultados de dos procedimientos quirúrgicos —gastrectomía en manga y bypass gástrico— y los comparó con los tratamientos farmacológicos con semaglutida o tirzepatida.

    Esto fue lo que encontraron.

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    Ozempic vs. cirugía bariátrica: cuál logra una mayor pérdida de peso

    A partir de los registros de salud de más de 120.000 personas, los investigadores compararon a los pacientes con características similares (edad, índice de masa corporal y niveles de azúcar en sangre) que utilizaron alguno de los métodos anteriores para perder peso.

    Tras dos años de seguimiento, los resultados muestran que las personas que se sometieron a cirugía bariátrica redujeron en promedio un 25.7 % de su peso corporal total. En cambio, quienes siguieron un tratamiento con medicamentos GLP-1 alcanzaron una pérdida media del 5.3 %.

    Según el equipo investigador, una de las principales razones de esta diferencia de cifras es por la continuidad del tratamiento. Mientras la cirugía suele generar un cambio permanente, muchos pacientes dejan de usar los fármacos con el tiempo.

    Además, mencionaron que los ensayos clínicos que han mostrado altas cifras de pérdida de peso en pacientes con fármacos GLP-1 se llevan a cabo en entornos controlados. En cambio, en la práctica podría ser más difícil que los pacientes continúen su tratamiento por mucho tiempo.

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    ¿Es mejor la cirugía que los fármacos adelgazantes?

    Esto no significa que los fármacos con semaglutida deban descartarse. Sí han mostrado su efectividad para bajar de peso —la Organización Mundial de la Salud los reconoció como herramientas clave para luchar contra la obesidad en el mundo— y han presentado beneficios adicionales.

    Entre ellos, el control de la glucosa y la reducción de enfermedades cardiovasculares.

    No obstante, los investigadores aseguraron que el estudio abre la puerta a que cada médico determine qué alternativa es mejor para cada paciente.

    Cabe resaltar que el estudio de la NYU fue financiado por la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS, por sus siglas en inglés).

    Lee también:

    Más sobre:Baja de pesoOzempicCirugía bariátricaGLP-1SemaglutidaFármacosEstudioInvestigaciónAdelgazarAdelgazamientoCirugíaCirugía vs OzempicQué es mejor ozempic o cirugíaBypass gástricoManga gástricaTratamientos para bajar de pesoObesidadTratamientos para adelgazarQué tratamientos hay para adelgazarOMSNYULa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros

    Maduro promete “romper con el maleficio de la traición” a Venezuela tras las “agresiones” de Estados Unidos

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

    Lo más leído

    1.
    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    2.
    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    3.
    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    El objeto interestelar 3I/ATLAS pasará muy cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

    4.
    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas
    Chile

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó
    Negocios

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Sonapesca va a la Contraloría por implementación del fraccionamiento pesquero: “No sabemos cómo lo van a aplicar”

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records
    Tendencias

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    Comer queso puede ayudar a tu cerebro y a reducir el riesgo de demencia, según un estudio

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada
    El Deportivo

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada

    Se mueven las bancas de la Liga de Primera: Juan José Ribera es el nuevo entrenador de Ñublense

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros
    Mundo

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros

    Maduro promete “romper con el maleficio de la traición” a Venezuela tras las “agresiones” de Estados Unidos

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta