En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

Albania se ha convertido en el primer país del mundo en nombrar como ministra a una Inteligencia Artificial .

Se trata de Diella, un asistente digital que fue incorporado oficialmente al gabinete del primer ministro Edi Rama con un rol clave en el Estado: supervisar y adjudicar todas las licitaciones públicas del país.

“Diella es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente. Está creada virtualmente por Inteligencia Artificial”, afirmó Rama durante la presentación de su nuevo equipo de gobierno.

El mandatario aseguró que con esta decisión busca que “cada fondo público sometido al procedimiento de licitación sea perfectamente transparente” y que el país pueda convertirse en un territorio “100% libre de corrupción”.

Hasta ahora, Diella trabajaba en la plataforma digital estatal e-Albania, desde donde ayudaba a ciudadanos y empresas a gestionar trámites en línea, emitir documentos con sello electrónico y navegar por los servicios públicos.

Su ascenso como ministra representa un salto inédito: de asistente virtual a miembro con rango ministerial dentro del Ejecutivo.

Cómo funcionará Diella

La inteligencia artificial evaluará de manera automática las ofertas que compitan por contratos estatales, excluyendo a los ministros y funcionarios humanos del proceso.

El traspaso de competencias se realizará de manera gradual, en lo que Rama calificó como un cambio “paso a paso” hacia una administración más transparente y menos vulnerable a prácticas corruptas.

El nombre Diella significa “Sol” en albanés y, en su representación gráfica, aparece como una mujer vestida con el traje tradicional del país.

El gobierno explicó que esta imagen busca transmitir la unión entre la cultura nacional y las tecnologías emergentes.

El anuncio ha generado repercusión internacional tanto por lo innovador de la medida como por las preguntas que plantea.

Por ejemplo, el Ejecutivo albanés no ha revelado todavía qué nivel de supervisión humana tendrá el sistema, ni qué protocolos de seguridad se aplicarán para prevenir hackeos o manipulaciones de la plataforma digital.

Desafíos para entrar a la UE

La corrupción ha sido uno de los principales desafíos de Albania en las últimas décadas y uno de los obstáculos que más pesan en su aspiración de ingresar a la Unión Europea en 2030.

Según el índice de Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 80 de 180 en percepción de corrupción en el sector público.

Rama espera que la llegada de Diella sirva para dar garantías de transparencia en la gestión de fondos públicos y acelerar las reformas exigidas por la Unión Europea.