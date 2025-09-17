SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

Diella es una inteligencia artificial que debutará como ministra, encargada de adjudicar licitaciones públicas y garantizar que los procesos sean “100% libres de corrupción”.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

Albania se ha convertido en el primer país del mundo en nombrar como ministra a una Inteligencia Artificial.

Se trata de Diella, un asistente digital que fue incorporado oficialmente al gabinete del primer ministro Edi Rama con un rol clave en el Estado: supervisar y adjudicar todas las licitaciones públicas del país.

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente” Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Domenico C

“Diella es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente. Está creada virtualmente por Inteligencia Artificial”, afirmó Rama durante la presentación de su nuevo equipo de gobierno.

El mandatario aseguró que con esta decisión busca que “cada fondo público sometido al procedimiento de licitación sea perfectamente transparente” y que el país pueda convertirse en un territorio “100% libre de corrupción”.

Hasta ahora, Diella trabajaba en la plataforma digital estatal e-Albania, desde donde ayudaba a ciudadanos y empresas a gestionar trámites en línea, emitir documentos con sello electrónico y navegar por los servicios públicos.

Su ascenso como ministra representa un salto inédito: de asistente virtual a miembro con rango ministerial dentro del Ejecutivo.

Cómo funcionará Diella

La inteligencia artificial evaluará de manera automática las ofertas que compitan por contratos estatales, excluyendo a los ministros y funcionarios humanos del proceso.

El traspaso de competencias se realizará de manera gradual, en lo que Rama calificó como un cambio “paso a paso” hacia una administración más transparente y menos vulnerable a prácticas corruptas.

El nombre Diella significa “Sol” en albanés y, en su representación gráfica, aparece como una mujer vestida con el traje tradicional del país.

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

El gobierno explicó que esta imagen busca transmitir la unión entre la cultura nacional y las tecnologías emergentes.

El anuncio ha generado repercusión internacional tanto por lo innovador de la medida como por las preguntas que plantea.

Por ejemplo, el Ejecutivo albanés no ha revelado todavía qué nivel de supervisión humana tendrá el sistema, ni qué protocolos de seguridad se aplicarán para prevenir hackeos o manipulaciones de la plataforma digital.

Desafíos para entrar a la UE

La corrupción ha sido uno de los principales desafíos de Albania en las últimas décadas y uno de los obstáculos que más pesan en su aspiración de ingresar a la Unión Europea en 2030.

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente” Foto:Europa Press Eduardo Parra - Europa Press

Según el índice de Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 80 de 180 en percepción de corrupción en el sector público.

Rama espera que la llegada de Diella sirva para dar garantías de transparencia en la gestión de fondos públicos y acelerar las reformas exigidas por la Unión Europea.

Lee también:

Más sobre:DiellaAlbaniaInteligencia ArtificialTecnologíaEuropaMundoInternacionalUnión EuropeaCorrupciónTransparenciaIAAI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

277 fondas y 167 fiestas costumbristas en todo el país: autoridades presentan plan 18 Seguro para Fiestas Patrias

Harold Mayne-Nicholls da inicio a su campaña presidencial por redes sociales: respondió preguntas por TikTok

Diputado republicano recibirá protección policial tras ser amenazado de muerte en redes sociales

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro

Gigante china de electricidad estaría en negociaciones avanzadas para comprar participación en Transelec

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre
Chile

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

277 fondas y 167 fiestas costumbristas en todo el país: autoridades presentan plan 18 Seguro para Fiestas Patrias

Harold Mayne-Nicholls da inicio a su campaña presidencial por redes sociales: respondió preguntas por TikTok

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro
Negocios

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro

Gigante china de electricidad estaría en negociaciones avanzadas para comprar participación en Transelec

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League

Gustavo Álvarez aborda el interés de la selección peruana de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos
Cultura y entretención

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada