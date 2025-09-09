“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad. Foto: REUTERS.

Sentada en la Casa Blanca, Melania Trump, la primera dama estadounidense, compartió sus reflexiones sobre la tecnología que ha revolucionado al mundo en los últimos años: la Inteligencia Artificial.

La esposa del presidente Donald Trump, que tiene 55 años, hablaba frente a una audiencia de profesionales del sector tecnológico. En primera fila, estaba sentado Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa madre de ChatGPT.

“Los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción” , pronunció la mujer. Y esta nueva realidad hay que afrontarla con la misma responsabilidad que un padre o madre tendría con sus hijos, aseguró.

Esto fue todo lo que Melania Trump dijo sobre la IA y su vertiginoso desarrollo.

Melania Trump y sus advertencias por la IA

“Durante esta etapa primitiva, es nuestro deber tratar a la IA como trataríamos a nuestros propios hijos: empoderándola, pero con una guía atenta ”, comenzó a decir Melania Trump, según rescataron desde el New York Times.

La primera dama reconoció que estamos “viviendo un momento maravilloso”, pero que también es responsabilidad de los adultos preparar a los niños de Estados Unidos para todo lo que se viene en un futuro, con el uso de esta tecnología.

Y es que el escenario en Estados Unidos puede sentirse mucho más futurista que, todavía, otros países de Latinoamérica: “Los coches ahora se desplazan solos por nuestras ciudades, los robots nos dan la mano firme en el quirófano, y los drones están redefiniendo el futuro de la guerra”.

Para Melania Trump, la IA podría llegar a ser el mayor motor de progreso en la historia de Estados Unidos y que, particularmente en la administración de su esposo, Donald Trump, será uno de los recursos más valiosos para cumplir sus objetivos.

Aún así, no dejó de advertir los riesgos que puede tener su mal uso, en especial en las personas más jóvenes. Comparó esta tecnología con “dulces digitales adictivos diseñados para impactar el desarrollo cognitivo de nuestros hijos”.