En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Aunque el primer día de septiembre estuvo marcado por cielos parcialmente despejados y temperaturas estables, este martes, 2 de septiembre, se vivirá una jornada más invernal en la Región Metropolitana, de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Durante toda la jornada, en Santiago, el cielo debería mantenerse entre nubosidad parcial y nublado. La temperatura máxima será de 15 °C, por lo que el frío también se sentirá con más intensidad.

Pero también se estima que habrá un evento de lluvia . Según la plataforma especializada Meteored, un sistema frontal debilitado generará inestabilidad en Santiago esta jornada.

En qué comunas de Santiago habrá lluvia hoy según el tiempo

Según el modelo que ocupa Meteored, el sistema frontal debilitado llegará a la Región Metropolitana con un “ambiente más fresco, acompañado por chubascos aislados”, en especial en los sectores cordilleranos.

Adicionalmente, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, también pronosticó lluvia para este martes en algunas comunas de la zona oriente de Santiago:

Lo Barnechea.

Las Condes.

Vitacura.

La Reina.

Peñalolén.

Puente Alto.

La Florida.

San José de Maipo.

La lluvia debería comenzar alrededor de las 17:00 horas, y se extendería hasta las 20:00 . Sin embargo, la intensidad será bastante débil y, según Meteored, se estiman solo 0.3 milímetros de agua caída durante ese tiempo.

A partir del miércoles 3, se espera un tiempo mucho más estable en la capital. No obstante, el frío invernal continúa presente, en especial en las noches y madrugadas.