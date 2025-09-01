Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Comenzó septiembre con una mañana más primaveral en Santiago, dejando así indicios de que pronto pasaremos a una estación más calurosa y colorida. No obstante, todavía quedan remanentes del invierno para al menos unas semanas más, y es que el pronóstico indica varios días nublados y hasta con lluvia para esta semana .

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas se mantendrán en línea durante los próximos días. El próximo martes 2 de septiembre se alcanzará como máximo los 15 °C, mientras que el jueves 4, se sentirá más calor con 21 °C.

Por su parte, las temperaturas mínimas todavía serán bajas durante la semana, con algunos días que rondarán los 2 o 3 °C.

Además, algunos meteorólogos han hablado sobre la posibilidad de lluvia para la Región Metropolitana. Esto es lo que dice el tiempo.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago según el pronóstico

De acuerdo a la plataforma especializada Meteored, las precipitaciones en la zona central tendrán una “muy baja actividad” en este comienzo de septiembre.

No obstante, este martes 2, una vaguada en altura podría traer precipitaciones a la zona central . Eso sí, se trataría de “chubascos dispersos sin acumulados significativos” para las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En paralelo, la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, también pronosticó lluvia para el mediodía de este martes, gracias a una “banda frontal en altura que, al chocar con la cordillera, se activará y dejará algunas precipitaciones”.

Qué comunas de Santiago tendrán lluvia el martes de 2 septiembre

Adam puntualizó que la lluvia se concentraría en las zonas cordilleranas y sector oriente de Santiago. También coincidió en que se tratará de episodios débiles.

Las comunas que podrían recibir lluvia este martes 2 de septiembre son:

Lo Barnechea.

Las Condes.

Vitacura.

La Reina.

Peñalolén.

Puente Alto.

La Florida.

Cajón del Maipo.

“Hacia la zona centro de Santiago y poniente, es más difícil que alcance . Sí las nubes, no así la precipitación”, dijo la experta.

Aunque no todos los sectores recibirán lluvia, toda la Región Metropolitana experimentará frío ese martes. El miércoles, la temperatura podría repuntar, no obstante, el viernes 5 de septiembre las temperaturas volverían a bajar.