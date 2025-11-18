BLACK SALE $990
    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    El mandatario, quien ha ordenado una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, a las que ha acusado de colaborar con el narcotráfico, declaró que estaría dispuesto a que se realicen ataques dentro de México y Colombia. “Ellos saben cuál es mi postura”, aseguró.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    "Estaría orgulloso de hacerlo": esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia. Foto: archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a ordenar ataques contra instalaciones de grupos dedicados al narcotráfico dentro de México y Colombia.

    Sus declaraciones de este lunes 17 de noviembre se posicionan en medio de un escenario en el que su administración ha ordenado una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico durante los últimos meses.

    Desde la administración Trump han argumentado que estas acciones ha tenido el objetivo de frenar el flujo de drogas ilegales hacia el país norteamericano.

    Washington también ha aumentado sus tropas en la región y ha desplegado barcos de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear, así como el portaaviones USS Gerald R. Ford, descrito como el mayor buque de guerra del mundo.

    La situación ha incrementado las tensiones en la región, mientras que distintos expertos en materia internacional han puesto en duda la legalidad de los ataques que las fuerzas estadounidenses han realizado en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre.

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia. Foto: archivo.

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Durante la jornada de este lunes, Trump declaró a la prensa que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra instalaciones de drogas en México y Colombia.

    “He estado hablando con México; ellos saben cuál es mi postura, estamos perdiendo a cientos de miles de personas por las drogas”, afirmó el presidente.

    Y agregó: “Sabemos las direcciones de cada capo de la droga… sabemos todo acerca de cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Eso es como una guerra. ¿Lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo”.

    Trump dijo que probablemente buscaría la aprobación del Congreso antes de ordenar un potencial ataque dentro de México.

    En este sentido, aseguró que “tanto los demócratas como los republicanos estarían de acuerdo” con esa moción, “a menos que estén locos”.

    Luego, Trump sugirió que también existe la posibilidad de que ordene un ataque similar en Colombia.

    “Colombia tiene fábricas de cocaína donde hacen cocaína… ¿destruiría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo, personalmente”, enfatizó, según rescata CNN.

    Sin embargo, recalcó: “No digo que lo voy a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo, porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo”.

    Lee también:

