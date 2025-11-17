Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría dialogar con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

La declaración del abanderado republicano se da en un contexto en el que, en los últimos meses, su administración ha aprobado una serie de ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, a las cuales ha acusado de estar vinculadas a operaciones de narcotráfico.

Washington también ha incrementado sus tropas en la región y ha desplegado buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear.

El portaaviones USS Gerald R. Ford , descrito como el mayor buque de guerra del mundo, se unió recientemente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, en las cercanías de Venezuela .

La administración Trump también ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita el arresto de Maduro, a quien acusa de dirigir una organización criminal llamada Cartel de los Soles.

Desde la Casa Blanca lo han calificado como “uno de los mayores narcotraficantes” del mundo y una “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Frente a esta situación, el líder del régimen chavista ha negado las acusaciones de Washington y ha advertido que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada” .

En noviembre, luego de que Estados Unidos confirmara la entrada del USS Gerald R. Ford a la zona del Comando Sur, Maduro anunció un despliegue militar a nivel nacional.

Y previamente, en los últimos meses, ya había ordenado la movilización de tropas y milicianos, así como entrenamiento militar para civiles.

Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones. Foto: archivo. MIRAFLORES PALACE

Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro

Este domingo 16 de noviembre, Trump declaró a la prensa: “Podríamos tener algunas conversaciones con Maduro y veremos qué sucede” .

Según el presidente estadounidense, el régimen chavista tiene la intención de “dialogar” con su administración .

El Wall Street Journal consultó a la Casa Blanca por más información sobre las posibles conversaciones entre Washington y Caracas. Sin embargo, no recibió respuesta inmediata a su solicitud de comentarios.

Trump también anunció este domingo su intención de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera .

Desde su gobierno han sostenido que el despliegue militar en la región tiene el objetivo de detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos.

Aunque las tensiones entre Washington y Caracas se han incrementado significativamente durante los últimos meses, un alto funcionario estadounidense declaró el domingo que no se tenía prevista ninguna acción militar inminente en Venezuela .

Otros dos funcionarios estadounidenses afirmaron, según rescata el citado periódico, que Trump aún no había decidido si atacaría directamente a Venezuela para intentar derrocar a Maduro.

El líder chavista ha acusado a Washington de buscar derrocarlo y ha calificado su despliegue en la región como parte de un plan para un “cambio de régimen mediante la amenaza militar”.