OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    El Departamento de Estado volvió a acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros cargos de su “régimen ilegítimo” de dirigir esta organización.

    Por 
    Europa Press
    El Departamento de Estado volvió a acusar a Nicolás Maduro y otros cargos de su “régimen ilegítimo” de dirigir al Cartel de los Soles. Foto: Archivo

    El gobierno de Estados Unidos declarará el próximo 24 de noviembre como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus supuestos vínculos con las autoridades de Venezuela y que le ha servido como pretexto para perpetrar ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe.

    Así lo ha anunciado este domingo el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha vuelto a acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros cargos de su “régimen ilegítimo” de dirigir esta organización. “Han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela”.

    La cartera diplomática estadounidense ha justificado su decisión asegurando que el Cartel de los Soles, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa -incluidas en la misma lista- es “responsable de actos de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa”.

    “Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”, ha concluido el Departamento dirigido por Marco Rubio.

    Este anuncio llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas con motivo del despliegue de buques en aguas cercanas de Venezuela y los constantes ataques a supuestas narcolanchas en el mar Caribe que ya han dejado más de 70 muertos.

    Cabe recordar que la Casa Blanca ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su gobierno.

    Más sobre:EE.UU.VenezuelaCartel de los Solesorganización terrorista extranjeraMaduroDepartamento de EstadoMarco RubioMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    Kaiser se sube al escenario con Kast tras su paso al balotaje y republicano reitera llamado a la unidad

    Evelyn Matthei y Johannes Kaiser reconocen triunfo de José Antonio Kast y llaman a apoyar su candidatura

    Tohá destaca paso de Jara al balotaje y reconoce: “Esta elección siempre ha sido cuesta arriba”

    Tras avanzar primera al balotaje: Jara agradece apoyo y hace gestos a Matthei y a Parisi

    Matthei habla en el comando de Kast y llama a apoyarlo para “que no continúe este gobierno en el poder”

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%
    Chile

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    Kaiser se sube al escenario con Kast tras su paso al balotaje y republicano reitera llamado a la unidad

    Evelyn Matthei y Johannes Kaiser reconocen triunfo de José Antonio Kast y llaman a apoyar su candidatura

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”
    Negocios

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera
    Mundo

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena