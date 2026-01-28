SUSCRÍBETE POR $1100
    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Una revisión del operador del mercado residencial, Assetplan, consideró comunas de la Región Metropolitana y se enfocó en departamentos de un dormitorio y un baño. Sostienen que “al analizar el comportamiento por comuna aparecen diferencias significativas”.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Estas son las 11 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025. Foto: referencial.

    Un nuevo reporte de Assetplan detalla las comunas más relevantes en oferta de la Región Metropolitana que registraron mayor variación en el precio de los arriendos durante 2025.

    De acuerdo a su informe trimestral, el alza promedio alcanzó un 3,6% el año pasado.

    Afirman que se trata de “una cifra muy alineada con el IPC acumulado del mismo período, que cerró en 3,5%”.

    Sin embargo, agrega el operador del mercado residencial en un comunicado, “al analizar el comportamiento por comuna aparecen diferencias significativas”.

    Al enfocarse en departamentos de un dormitorio y un baño (1D/1B), la comuna que registró el mayor incremento en el precio promedio de arriendo fue Providencia, con un alza de 13,9%, alcanzando un valor promedio mensual de $695.000.

    En segundo lugar está Las Condes, que además se consolida como la comuna con los arriendos más caros del país. Durante 2025, el precio promedio mensual llegó a $876.843 mensuales, acumulando un aumento de 7,8%.

    Estas son las 11 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025. Foto: referencial.

    Más atrás aparecen comunas como Macul (5,7%), La Cisterna (3,5%) y Santiago (3,1%), con incrementos más cercanos al promedio de la Región Metropolitana.

    En el extremo opuesto se encuentran Estación Central, que no registró variación en sus precios (0,0%), y San Joaquín, comuna que incluso evidenció una baja de 2,2%, reduciendo su arriendo promedio desde $298.714 a $292.067.

    Assetplan explica que “en algunas comunas se observa un ajuste de precios asociado a mayores niveles de oferta disponible y a una demanda más sensible al precio, lo que ha generado correcciones puntuales”.

    Cabe precisar que el análisis no consideró todas las comunas de la Región Metropolitana, ya que según detallan, algunas no cuentan con indicadores, debido a que tienen muestras demasiado pequeñas.

    A continuación encontrarás el ranking de las más relevantes en oferta que registraron mayor variación en el precio de los arriendos de departamentos 1D/1B durante el año pasado, según la mencionada firma.

    Junto con ello, a su lado, encontrarás el valor promedio correspondiente a cada una.

    Las 5 comunas más relevantes en oferta de la RM que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    1. Providencia: +13,9% / Precio promedio: $695.000
    2. Las Condes: +7,8% / Precio promedio: $877.000
    3. Macul: +5,7% / Precio promedio: $410.000
    4. La Cisterna: +3,5% / Precio promedio: $293.000
    5. Santiago: +3,1% / Precio promedio: $328.000

