Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking. Foto: referencial.

El ranking Top 10 del 2025 de Best Place to Live, que reconoce a las desarrolladoras inmobiliarias residenciales mejor evaluadas de Latinoamérica, a partir de la opinión directa de sus propios compradores, posicionó a cinco inmobiliarias chilenas entre las más destacadas de la región.

La medición, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, evaluó a 123 empresas de 9 países, considerando un total de 9.677 respuestas de propietarios que calificaron su experiencia de compra y habitabilidad.

En este contexto, cinco inmobiliarias chilenas se posicionaron dentro del Top 10 latinoamericano , consolidando la presencia del país entre los mercados mejor evaluados de la región, de acuerdo al ranking.

Best Place to Live es la plataforma de evaluación de satisfacción de clientes residenciales y certificación de calidad internacional más importante de Latinoamérica. Reconoce a las mejores inmobiliarias y constructoras en base a la satisfacción de sus compradores.

El CEO de la firma, Tomás Cartagena, declaró a través de un comunicado: “Este resultado refleja una tendencia clara. El estándar de satisfacción cambió para mejor y esto se ha acelerado porque los compradores tienen una mayor valoración cuando perciben viviendas de mayor calidad, transparencia en los procesos, cumplimiento de lo prometido y una buena experiencia de post venta , elementos que marcan la diferencia en un mercado altamente competitivo”.

De la misma manera, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile, Slaven Razmilic, comentó: “Que una empresa decida, por iniciativa propia, pasar por este proceso y además consiga certificarse dice mucho de ella”.

“Es una señal clara de compromiso con sus clientes y de responsabilidad sobre lo que pone en el mercado, un factor que termina siendo clave al momento de elegir comprar” .

Según los datos de Best Place to Live, para 2026 se proyecta un crecimiento de 30% en las ventas de departamentos y casas a nivel nacional.

Cuáles son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica, según el ranking de Best Place to Live

El ranking fue liderado por Llosa Edificaciones, de Perú, seguido de Inmobiliaria Don Julio, de Chile.

Las siguientes inmobiliarias chilenas en el listado son Activa Inmobiliaria en el quinto lugar, 70w Inmobiliaria en el séptimo, Leben Grupo Inmobiliario en el noveno e Inmobiliaria OVCO en el décimo.

La gerente comercial de 70w Inmobiliaria, Macarena Hasenberg, afirmó: “Permanecer en el Top 10 latinoamericano por segundo año consecutivo refleja el esfuerzo de todo nuestro equipo y reafirma nuestro compromiso por ofrecer productos y servicios de la más alta calidad”.

A continuación encontrarás el ranking de las 10 mejores desarrolladoras inmobiliarias residenciales de Latinoamérica en 2025 , según la medición de Best Place to Live:

Llosa Edificaciones (Perú) Inmobiliaria Don Julio (Chile) TM Gestión Inmobiliaria (Perú) VitaIn (Perú) Activa Inmobiliaria (Chile) Actual Inmobiliaria (Perú) 70w Inmobiliaria (Chile) Morros (Colombia) Leben Grupo Inmobiliario (Chile) Inmobiliaria OVCO (Chile)

Cuáles son las 10 inmobiliarias chilenas mejor evaluadas por sus compradores, según el ranking de Best Place to Live

A nivel nacional, el ranking Top 10 de Chile 2025 evaluó a 57 inmobiliarias, a partir de 5.861 respuestas de compradores en todo el país.

De acuerdo a Best Place to Live, “los resultados muestran un mercado altamente competitivo, donde destacan aquellas compañías que han logrado sostener una propuesta consistente en el tiempo, poniendo al cliente en el centro de su estrategia” .

José Fava, de Inmobiliaria OVCO, destacó que este reconocimiento valida una gestión sostenida en el tiempo: “Estar dentro del Top 10 de Best Place to Live confirma que el trabajo serio y consistente que realizamos está siendo valorado por nuestros clientes”.

“Nos impulsa a seguir desarrollando proyectos de calidad, con foco en las personas y una mirada de largo plazo”, agregó.

Asimismo, el gerente técnico de Actual Inmobiliaria, Claudio Balladares, subrayó: “Este logro nos llena de satisfacción y orgullo, el cual es producto de mucho esfuerzo en base a una serie de medidas que hemos tomado para lograr mantener un acercamiento constante con nuestros clientes”.

A continuación encontrarás el ranking de inmobiliarias chilenas mejor evaluadas a nivel nacional en 2025 , según la medición de Best Place to Live: