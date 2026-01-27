SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    La medición de Best Place to Live, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, evaluó a 123 empresas de 9 países, considerando un total de 9.677 respuestas de propietarios que calificaron su experiencia de compra y habitabilidad. Estos fueron los resultados.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking. Foto: referencial.

    El ranking Top 10 del 2025 de Best Place to Live, que reconoce a las desarrolladoras inmobiliarias residenciales mejor evaluadas de Latinoamérica, a partir de la opinión directa de sus propios compradores, posicionó a cinco inmobiliarias chilenas entre las más destacadas de la región.

    La medición, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, evaluó a 123 empresas de 9 países, considerando un total de 9.677 respuestas de propietarios que calificaron su experiencia de compra y habitabilidad.

    En este contexto, cinco inmobiliarias chilenas se posicionaron dentro del Top 10 latinoamericano, consolidando la presencia del país entre los mercados mejor evaluados de la región, de acuerdo al ranking.

    Best Place to Live es la plataforma de evaluación de satisfacción de clientes residenciales y certificación de calidad internacional más importante de Latinoamérica. Reconoce a las mejores inmobiliarias y constructoras en base a la satisfacción de sus compradores.

    El CEO de la firma, Tomás Cartagena, declaró a través de un comunicado: “Este resultado refleja una tendencia clara. El estándar de satisfacción cambió para mejor y esto se ha acelerado porque los compradores tienen una mayor valoración cuando perciben viviendas de mayor calidad, transparencia en los procesos, cumplimiento de lo prometido y una buena experiencia de post venta, elementos que marcan la diferencia en un mercado altamente competitivo”.

    De la misma manera, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile, Slaven Razmilic, comentó: “Que una empresa decida, por iniciativa propia, pasar por este proceso y además consiga certificarse dice mucho de ella”.

    “Es una señal clara de compromiso con sus clientes y de responsabilidad sobre lo que pone en el mercado, un factor que termina siendo clave al momento de elegir comprar”.

    Según los datos de Best Place to Live, para 2026 se proyecta un crecimiento de 30% en las ventas de departamentos y casas a nivel nacional.

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking. Foto: referencial.

    Cuáles son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica, según el ranking de Best Place to Live

    El ranking fue liderado por Llosa Edificaciones, de Perú, seguido de Inmobiliaria Don Julio, de Chile.

    Las siguientes inmobiliarias chilenas en el listado son Activa Inmobiliaria en el quinto lugar, 70w Inmobiliaria en el séptimo, Leben Grupo Inmobiliario en el noveno e Inmobiliaria OVCO en el décimo.

    La gerente comercial de 70w Inmobiliaria, Macarena Hasenberg, afirmó: “Permanecer en el Top 10 latinoamericano por segundo año consecutivo refleja el esfuerzo de todo nuestro equipo y reafirma nuestro compromiso por ofrecer productos y servicios de la más alta calidad”.

    A continuación encontrarás el ranking de las 10 mejores desarrolladoras inmobiliarias residenciales de Latinoamérica en 2025, según la medición de Best Place to Live:

    1. Llosa Edificaciones (Perú)
    2. Inmobiliaria Don Julio (Chile)
    3. TM Gestión Inmobiliaria (Perú)
    4. VitaIn (Perú)
    5. Activa Inmobiliaria (Chile)
    6. Actual Inmobiliaria (Perú)
    7. 70w Inmobiliaria (Chile)
    8. Morros (Colombia)
    9. Leben Grupo Inmobiliario (Chile)
    10. Inmobiliaria OVCO (Chile)
    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking. Foto: referencial.

    Cuáles son las 10 inmobiliarias chilenas mejor evaluadas por sus compradores, según el ranking de Best Place to Live

    A nivel nacional, el ranking Top 10 de Chile 2025 evaluó a 57 inmobiliarias, a partir de 5.861 respuestas de compradores en todo el país.

    De acuerdo a Best Place to Live, “los resultados muestran un mercado altamente competitivo, donde destacan aquellas compañías que han logrado sostener una propuesta consistente en el tiempo, poniendo al cliente en el centro de su estrategia”.

    José Fava, de Inmobiliaria OVCO, destacó que este reconocimiento valida una gestión sostenida en el tiempo: “Estar dentro del Top 10 de Best Place to Live confirma que el trabajo serio y consistente que realizamos está siendo valorado por nuestros clientes”.

    “Nos impulsa a seguir desarrollando proyectos de calidad, con foco en las personas y una mirada de largo plazo”, agregó.

    Asimismo, el gerente técnico de Actual Inmobiliaria, Claudio Balladares, subrayó: “Este logro nos llena de satisfacción y orgullo, el cual es producto de mucho esfuerzo en base a una serie de medidas que hemos tomado para lograr mantener un acercamiento constante con nuestros clientes”.

    A continuación encontrarás el ranking de inmobiliarias chilenas mejor evaluadas a nivel nacional en 2025, según la medición de Best Place to Live:

    1. Inmobiliaria Don Julio
    2. Activa Inmobiliaria
    3. 70w Inmobiliaria
    4. Leben Grupo Inmobiliario
    5. Inmobiliaria OVCO
    6. Fundamenta
    7. Gespania
    8. Inmobiliaria Actual
    9. ALTERRA
    10. INDESA

    Lee también:

    Más sobre:InmobiliariasBest Place to LiveViviendaSector inmobiliarioRankingInmobiliaria Don JulioActiva Inmobiliaria70w InmobiliariaLeben Grupo InmobiliarioInmobiliaria OVCOCasasDepartamentosLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”

    Juan Valenzuela en picada con Chile Vamos: “No están entendiendo el valor del PDG”

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    Schalper (RN) sostiene que gabinete de Kast tiene el “desafío” a nivel de subsecretarías de “encontrar espacio para los partidos”

    Lo más leído

    1.
    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    2.
    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    3.
    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    4.
    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”
    Chile

    Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”

    Juan Valenzuela en picada con Chile Vamos: “No están entendiendo el valor del PDG”

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021
    Negocios

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película
    Tendencias

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué se sabe del despliegue del USS Abraham Lincoln por parte de EEUU mientras se intensifican las tensiones con Irán

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche
    El Deportivo

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: “Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa”

    Colo Colo amarra al reemplazante de Lucas Cepeda: ByN se reúne para sellar el fichaje de Lautaro Pastrán

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man
    Cultura y entretención

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur