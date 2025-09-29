¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Un despertar gris. Así comienza la semana en Santiago, con temperaturas frías y el cielo nublado que, a simple vista, sugiere que eventualmente pueda caer lluvia. Pero, ¿qué dice el pronóstico del tiempo?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en esta jornada habrá una máxima de 20 °C, bastante más helado que el fin de semana, cuando las temperaturas ascendieron a 22 °C y 25 °C.

Esto, según explican desde Meteored, estaría provocado por una banda frontal que está cubriendo casi toda la zona central con nubes densas .

¿Llegará la lluvia a la Región Metropolitana?

¿Llueve hoy en Santiago?

No, aunque el cielo está cubierto de nubes grises, este lunes, 29 de septiembre, no habrá lluvia en Santiago.

La banda frontal que llegó a la zona central solo dejará una capa de nubes que provoca una baja en las temperaturas mínimas y máximas.

La única zona en la que podría eventualmente presentarse chubascos débiles es en la precordillera, con montos menores a 5 milímetros, según informó Meteored.

Además, de acuerdo a la DMC, durante toda la mañana el cielo se mantendrá “cubierto variando a nublado”, y en la tarde, podría despejarse un poco para llegar a una nubosidad parcial que se mantendrá hasta la noche.

Cómo estará el tiempo el resto de la semana

Este episodio frío llegará rápido a su fin . Según el pronóstico, este martes habrá un importante ascenso en las temperaturas: la máxima sería de 25 °C, y el cielo se despejaría completamente durante la tarde.

A medida que transcurran los días, las temperaturas aumentarán, y al menos un día de la semana, podría rozar los 30 °C.

Así es cómo estaría el tiempo el resto de los días de esta semana.