¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo
Santiago comienza la semana con el cielo gris y un ambiente frío. ¿Podría caer lluvia en algún momento del día?
Un despertar gris. Así comienza la semana en Santiago, con temperaturas frías y el cielo nublado que, a simple vista, sugiere que eventualmente pueda caer lluvia. Pero, ¿qué dice el pronóstico del tiempo?
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en esta jornada habrá una máxima de 20 °C, bastante más helado que el fin de semana, cuando las temperaturas ascendieron a 22 °C y 25 °C.
Esto, según explican desde Meteored, estaría provocado por una banda frontal que está cubriendo casi toda la zona central con nubes densas.
¿Llegará la lluvia a la Región Metropolitana?
¿Llueve hoy en Santiago?
No, aunque el cielo está cubierto de nubes grises, este lunes, 29 de septiembre, no habrá lluvia en Santiago.
La banda frontal que llegó a la zona central solo dejará una capa de nubes que provoca una baja en las temperaturas mínimas y máximas.
La única zona en la que podría eventualmente presentarse chubascos débiles es en la precordillera, con montos menores a 5 milímetros, según informó Meteored.
Además, de acuerdo a la DMC, durante toda la mañana el cielo se mantendrá “cubierto variando a nublado”, y en la tarde, podría despejarse un poco para llegar a una nubosidad parcial que se mantendrá hasta la noche.
Cómo estará el tiempo el resto de la semana
Este episodio frío llegará rápido a su fin. Según el pronóstico, este martes habrá un importante ascenso en las temperaturas: la máxima sería de 25 °C, y el cielo se despejaría completamente durante la tarde.
A medida que transcurran los días, las temperaturas aumentarán, y al menos un día de la semana, podría rozar los 30 °C.
Así es cómo estaría el tiempo el resto de los días de esta semana.
|Día
|Mínima
|Máxima
|Lunes 29
|11 °C
|20 °C
|Martes 30
|7 °C
|25 °C
|Miércoles 1
|7 °C
|28 °C
|Jueves 2
|8 °C
|29 °C
|Viernes 3
|9 °C
|21 °C
