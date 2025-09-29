SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Santiago comienza la semana con el cielo gris y un ambiente frío. ¿Podría caer lluvia en algún momento del día?

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Un despertar gris. Así comienza la semana en Santiago, con temperaturas frías y el cielo nublado que, a simple vista, sugiere que eventualmente pueda caer lluvia. Pero, ¿qué dice el pronóstico del tiempo?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en esta jornada habrá una máxima de 20 °C, bastante más helado que el fin de semana, cuando las temperaturas ascendieron a 22 °C y 25 °C.

Esto, según explican desde Meteored, estaría provocado por una banda frontal que está cubriendo casi toda la zona central con nubes densas.

¿Llegará la lluvia a la Región Metropolitana?

¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

¿Llueve hoy en Santiago?

No, aunque el cielo está cubierto de nubes grises, este lunes, 29 de septiembre, no habrá lluvia en Santiago.

La banda frontal que llegó a la zona central solo dejará una capa de nubes que provoca una baja en las temperaturas mínimas y máximas.

La única zona en la que podría eventualmente presentarse chubascos débiles es en la precordillera, con montos menores a 5 milímetros, según informó Meteored.

Además, de acuerdo a la DMC, durante toda la mañana el cielo se mantendrá “cubierto variando a nublado”, y en la tarde, podría despejarse un poco para llegar a una nubosidad parcial que se mantendrá hasta la noche.

¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Cómo estará el tiempo el resto de la semana

Este episodio frío llegará rápido a su fin. Según el pronóstico, este martes habrá un importante ascenso en las temperaturas: la máxima sería de 25 °C, y el cielo se despejaría completamente durante la tarde.

A medida que transcurran los días, las temperaturas aumentarán, y al menos un día de la semana, podría rozar los 30 °C.

Así es cómo estaría el tiempo el resto de los días de esta semana.

DíaMínimaMáxima
Lunes 2911 °C20 °C
Martes 307 °C25 °C
Miércoles 17 °C28 °C
Jueves 28 °C29 °C
Viernes 39 °C21 °C
Más sobre:El tiempoTiempo hoyEl tiempo hoyTiempo en SantiagoLluviaClimaClima hoyClima hoy en SantiagoRegión MetropolitanaPronósticoPronóstico del tiempoTiempoLlueve hoy?NubladoMeteorologíaPronóstico del climaDMCDirección Meteorológica de ChileTormentaTormenta eléctricaBanda frontalSistema frontalLlueve hoy en SantiagoLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Alcaldesa San Martín califica el nuevo sistema de licencias de conducir como deficiente y apunta al Ministerio de Transportes

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Lo más leído

1.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

2.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

Squella dice que el gobierno “debería estar agradecido” por no mezclar el “análisis negativo” de los gobiernos de Bachelet con su candidatura a la ONU
Chile

Squella dice que el gobierno “debería estar agradecido” por no mezclar el “análisis negativo” de los gobiernos de Bachelet con su candidatura a la ONU

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda
Negocios

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

El oro está imparable y la onza alcanza un nuevo máximo histórico

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos
Tendencias

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes

¿Habrá lluvia hoy en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional
El Deportivo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional

Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026
Cultura y entretención

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo
Mundo

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Suecia destina ayuda militar a Dinamarca para hacer frente al incremento de drones en su espacio aéreo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición