Intel ha marcado un hito en la industria de semiconductores con la presentación de sus nuevos procesadores Intel Core Ultra serie 3 , conocidos bajo el nombre clave Panther Lake.

Estos chips no solo prometen impulsar la nueva generación de computadores con inteligencia artificial (IA), sino que también son los primeros en ser fabricados con el avanzado proceso Intel 18A , consolidando el liderazgo tecnológico de la compañía en Estados Unidos.

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

La llegada de Panther Lake, prevista para finales de 2025 y para consumidores en 2026, representa un salto cuántico en rendimiento y eficiencia.

Las mejoras de Panther Lake

El proceso de fabricación Intel 18A, equivalente a 2 nanómetros, es fundamental en este avance. Esta tecnología introduce innovaciones disruptivas como la arquitectura de transistores RibbonFET, que permite un diseño más compacto y una conmutación energética más eficiente, y PowerVia, un revolucionario sistema de suministro de energía que optimiza el flujo eléctrico desde la parte trasera del chip.

Estas mejoras se traducen en un rendimiento superior y un menor consumo , logrando una eficiencia energética comparable a la de la aclamada serie Lunar Lake, pero con una potencia de clase Arrow Lake.

Además, los procesadores Panther Lake se benefician de la tecnología de empaquetado Foveros 3D. Este avanzado sistema de apilamiento de chips permite a Intel integrar múltiples “chiplets” en un único System-on-Chip (SoC). Esta modularidad ofrece una escalabilidad y flexibilidad sin precedentes, permitiendo crear soluciones optimizadas para distintos segmentos del mercado de PC con IA.

Con el lanzamiento de los Core Ultra serie 3 Panther Lake, Intel no solo presenta un nuevo producto, sino que establece las bases para el futuro de la computación personal, donde la IA será el núcleo de la experiencia del usuario , todo ello impulsado por una tecnología de fabricación de vanguardia desarrollada en suelo estadounidense.