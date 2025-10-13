SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Se espera que los primeros productos con los nuevos procesadores Intel Core Ultra serie 3, con énfasis en notebooks de alto rendimiento, gaming y aplicaciones de inteligencia artificial, estén disponibles masivamente para los consumidores a principios de 2026.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Intel ha marcado un hito en la industria de semiconductores con la presentación de sus nuevos procesadores Intel Core Ultra serie 3, conocidos bajo el nombre clave Panther Lake.

Estos chips no solo prometen impulsar la nueva generación de computadores con inteligencia artificial (IA), sino que también son los primeros en ser fabricados con el avanzado proceso Intel 18A, consolidando el liderazgo tecnológico de la compañía en Estados Unidos.

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

La llegada de Panther Lake, prevista para finales de 2025 y para consumidores en 2026, representa un salto cuántico en rendimiento y eficiencia.

Las mejoras de Panther Lake

El proceso de fabricación Intel 18A, equivalente a 2 nanómetros, es fundamental en este avance. Esta tecnología introduce innovaciones disruptivas como la arquitectura de transistores RibbonFET, que permite un diseño más compacto y una conmutación energética más eficiente, y PowerVia, un revolucionario sistema de suministro de energía que optimiza el flujo eléctrico desde la parte trasera del chip.

Estas mejoras se traducen en un rendimiento superior y un menor consumo, logrando una eficiencia energética comparable a la de la aclamada serie Lunar Lake, pero con una potencia de clase Arrow Lake.

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Además, los procesadores Panther Lake se benefician de la tecnología de empaquetado Foveros 3D. Este avanzado sistema de apilamiento de chips permite a Intel integrar múltiples “chiplets” en un único System-on-Chip (SoC). Esta modularidad ofrece una escalabilidad y flexibilidad sin precedentes, permitiendo crear soluciones optimizadas para distintos segmentos del mercado de PC con IA.

Con el lanzamiento de los Core Ultra serie 3 Panther Lake, Intel no solo presenta un nuevo producto, sino que establece las bases para el futuro de la computación personal, donde la IA será el núcleo de la experiencia del usuario, todo ello impulsado por una tecnología de fabricación de vanguardia desarrollada en suelo estadounidense.

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Lee también:

Más sobre:IntelTecnologíaPanther LakeIntel 18AChipsetIntel Core Ultra serie 3Inteligencia artificialRibbonFETPowerViaArrow LakeFoveros 3DSystem-on-ChipLa TerceraMicrochips

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

Diputada Placencia (PC) presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez Ulloa

Más de cinco horas con “retraso en su servicio”: Metro aún presenta problemas de frecuencia en L5

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil
Chile

Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Diputada Placencia (PC) presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez Ulloa

ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena
Negocios

ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones

El ganador del Nobel de Economía que participará esta semana en seminario de la UDD y su cercanía con Chile

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A
Tendencias

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Iquique se queda sin técnico: Fernando Díaz deja la banca de los Dragones Celestes
El Deportivo

Iquique se queda sin técnico: Fernando Díaz deja la banca de los Dragones Celestes

El insólito caso de San Marino: ser goleados los acerca al Mundial de 2026

Racismo en el Fútbol Joven: Colo Colo y Cobresal condenan ataque contra Manley Clerveaux

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Finde

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas
Cultura y entretención

Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas

Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

Cómo fueron los reservados últimos años de Diane Keaton (y la carta de despedida de Woody Allen)

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel
Mundo

Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel

Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa