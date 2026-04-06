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    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    La contaminación no solo afecta a tus pulmones. Un informe advirtió que la exposición al aire sucio, al ruido y a las sustancias químicas podrían estar causando un deterioro en la salud mental y causar depresión y ansiedad.

    Por 
    Constanza Llefi
    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    No es ningún secreto que la contaminación en el mundo ha ido en considerable aumento. Los efectos que estas condiciones pueden provocar en la salud tampoco son desconocidos: enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares, entre otras.

    Sin embargo, nuevas evidencias apuntan a que las consecuencias de la exposición constante a la polución no son solo físicas, sino también mentales.

    Un nuevo informe publicado recientemente por la Agencia Europea de Medio Ambiente reveló que la contaminación atmosférica, acústica y química son causantes de un aumento en problemas de salud mental en los europeos.

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    ¿De qué manera influye la contaminación en la salud mental de las personas?

    Los problemas de salud mental se han transformado en una preocupación mundial, y, el continente europeo no ha sido la excepción. En el año 2023, los trastornos de salud mental representaron la sexta “mayor carga” de enfermedad en la Unión Europea. Además, estas afecciones fueron la octava causa principal de muerte en aquel territorio, lo que ha transformado a la salud mental en un problema de la agenda pública.

    Si bien enfermedades como la depresión y la ansiedad dependen de una gran cantidad de factores como la genética, el entorno social, la situación económica y el estilo de vida de cada persona, la contaminación del medio ambiente también podría ser un factor determinante que aumenta los riesgos de padecer estas enfermedades.

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    Según lo señalado por la agencia, la exposición a las partículas como el dióxido de nitrógeno (derivado principalmente de las industrias o los vehículos), puede estar asociado con la depresión y los síntomas depresivos.

    De la misma forma, la exposición al plomo, a los disruptores endocrinos (sustancias químicas que interfieren con el sistema hormonal y que están presentes en plásticos, pesticidas, entre otros) y a otras sustancias químicas, sobre todo en etapas de desarrollo, puede aumentar el riesgo a padecer problemas de salud mental en la edad adulta.

    Por último, la contaminación acústica que es ocasionada por el tráfico (ya sea aéreo o terrestre), puede no solo estar relacionada con un mayor riesgo de depresión, sino que también de ansiedad, en especial en grupos vulnerables (niños y niñas).

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir los efectos que la contaminación tiene sobre la salud mental?

    El informe declaró que se requieren más investigaciones para establecer de manera concluyente los vínculos y la causalidad entre la contaminación y los efectos de esta en la salud mental.

    “Sin embargo, los niveles actuales de evidencia refuerzan la necesidad de tomar medidas urgentes y drásticas contra la contaminación, a través de diversos medios”, señaló el informe.

    Respecto a los efectos sobre la salud mental que produce la contaminación atmosférica, la agencia sugiere que las legislaciones de los países deberían optar por adoptar mecanismos legislativos enfocados en reducir la emisión de contaminantes atmosféricos y acercarlos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

    “Además, las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica conllevan claros beneficios colaterales en términos de mitigación del cambio climático y reducción del ruido”, declaró la agencia.

    En cuanto al ruido ambiental, el organismo sostiene que se requieren medidas regulatorias más estrictas y una mejor planificación urbana para reducir el ruido del transporte.

    Algunas de las propuestas serían: aumentar la cantidad de zonas verdes en las ciudades y mejorar la gestión del tráfico. Ambas tendrían un doble beneficio, ya que no solo mejorarían la salud mental de las personas a largo plazo, sino que también tendrían efectos más inmediatos en la seguridad vial.

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    Por último, la agencia sostuvo que optar por soluciones basadas en la naturaleza, ofrecen beneficios científicamente probados para las personas que sufren de problemas de salud mental, ya que, al mejorar el bienestar general a través del contacto con la naturaleza, se reduce el estrés, la ansiedad y la depresión.

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