La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

En solo un par días comienza oficialmente el otoño en Chile . El verano —cuyas altas temperaturas extremas se sintieron con fuerza durante los últimos meses— llegará a su fin. Y aunque todavía perdura el calor, se avecina un cambio importante en el tiempo.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana para este próximo viernes, 20 de marzo . Esto, por un sistema frontal que estaría acompañado de un río atmosférico.

De esta manera, el otoño austral podría comenzar en Santiago con un episodio muy otoñal: cielo nublado y lluvia.

A las precipitaciones le anticiparán dos días más frescos: este miércoles 18, la máxima todavía estará cercana a los 30 °C, no obstante, el jueves estará rondando los 25 °C y el viernes —jornada en la que podría llover— será de 24 °C.

La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

Hasta ahora, el pronóstico del tiempo muestra una tendencia leve, pero considerable, hacia temperaturas más frías y otoñales.

¿En qué sectores de la Región Metropolitana habrá lluvia este viernes 20? Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

Tiempo en Santiago: cuándo y dónde habrá lluvia

Aunque esta información puede ir cambiando a medida que se acerque el viernes 20, el pronóstico de la DMC muestra que los sectores de la Región Metropolitana que tendrán lluvia durante esa jornada son :

Curacaví.

Melipilla.

San José de Maipo.

No obstante, no se descarta que las precipitaciones puedan alcanzar al Gran Santiago , aunque sea de manera débil.

Por su parte, el modelo meteorológico de Meteored muestra un 90% de probabilidad de lluvia en Santiago para este viernes 20, y se estima que podrían caer unos 9.1 mm de lluvia. Además, anticipa que las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado 21, con un 70% de probabilidad y 3.5 mm de agua caída.

La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

El mismo modelo estima que las precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 18:00 del viernes y terminar cerca de las 6:00 de la mañana del sábado .

Mientras tanto, en la cordillera de la RM, el pronóstico de Meteochile anticipa que el viernes estará “despejado a cubierto, con chubascos de nieve y viento con rachas de hasta 50 km/h”. El sábado se mantendrá con las mismas condiciones.