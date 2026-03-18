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    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia en Santiago marcará el inicio del otoño en Chile. Revisa el pronóstico del tiempo y los sectores de la Región Metropolitana donde se esperan precipitaciones.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    En solo un par días comienza oficialmente el otoño en Chile. El verano —cuyas altas temperaturas extremas se sintieron con fuerza durante los últimos meses— llegará a su fin. Y aunque todavía perdura el calor, se avecina un cambio importante en el tiempo.

    El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana para este próximo viernes, 20 de marzo. Esto, por un sistema frontal que estaría acompañado de un río atmosférico.

    De esta manera, el otoño austral podría comenzar en Santiago con un episodio muy otoñal: cielo nublado y lluvia.

    A las precipitaciones le anticiparán dos días más frescos: este miércoles 18, la máxima todavía estará cercana a los 30 °C, no obstante, el jueves estará rondando los 25 °C y el viernes —jornada en la que podría llover— será de 24 °C.

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Hasta ahora, el pronóstico del tiempo muestra una tendencia leve, pero considerable, hacia temperaturas más frías y otoñales.

    ¿En qué sectores de la Región Metropolitana habrá lluvia este viernes 20? Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo.

    Tiempo en Santiago: cuándo y dónde habrá lluvia

    Aunque esta información puede ir cambiando a medida que se acerque el viernes 20, el pronóstico de la DMC muestra que los sectores de la Región Metropolitana que tendrán lluvia durante esa jornada son:

    • Curacaví.
    • Melipilla.
    • San José de Maipo.

    No obstante, no se descarta que las precipitaciones puedan alcanzar al Gran Santiago, aunque sea de manera débil.

    Por su parte, el modelo meteorológico de Meteored muestra un 90% de probabilidad de lluvia en Santiago para este viernes 20, y se estima que podrían caer unos 9.1 mm de lluvia. Además, anticipa que las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado 21, con un 70% de probabilidad y 3.5 mm de agua caída.

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    El mismo modelo estima que las precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 18:00 del viernes y terminar cerca de las 6:00 de la mañana del sábado.

    Mientras tanto, en la cordillera de la RM, el pronóstico de Meteochile anticipa que el viernes estará “despejado a cubierto, con chubascos de nieve y viento con rachas de hasta 50 km/h”. El sábado se mantendrá con las mismas condiciones.

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