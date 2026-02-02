Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

El domingo se llevó a cabo la edición 68 de los Premios Grammy, en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. La ceremonia fue animada por el reconocido comediante estadounidense, Trevor Noah, quien provocó enojo en el presidente Donald Trump tras realizar una broma que vinculó al presidente con Jeffrey Epstein.

Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

Este lunes, Donald Trump criticó la transmisión de los premios mediante Truth Social, la red social del presidente: “¡Los Premios Grammy son lo PEOR, prácticamente imposibles de ver!”, escribió Trump.

¿Qué broma fue la que hizo enojar tanto a Trump?

La ceremonia de premiación duró más de tres horas e incluyó varias críticas de diversos artistas (Billie Elish, Bad Bunny, Olivia Dean, entre otros) contra la represión militarizada hacía los inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Sin embargo, lo que molestó a Trump en particular fue una broma realizada por el presentador, donde vinculó directamente al presidente de Estados Unidos con Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de tráfico sexual de menores de edad, quien murió en la cárcel en 2019.

Específicamente, Trevor Noah dijo: “Ese es un Grammy que todos los artistas desean casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no existe; necesita una nueva para estar con Bill Clinton”.

Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

La frase hizo referencia a la isla privada en el Caribe que pertenecía a Epstein, lugar que, según los testimonios de las víctimas, fue escenario de una red de abuso sexual en la que participaron figuras influyentes del mundo político, empresarial y del entretenimiento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de documentos como parte de una investigación de varios años sobre Jeffrey Epstein. Los archivos incluyeron múltiples referencias a personas públicas, entre ellas Donald Trump y el expresidente Bill Clinton.

Trump reconoció que mantuvo una relación social con Epstein hasta principios de la década del 2000, pero negó de manera reiterada cualquier participación en delitos o actividades ilegales vinculadas al financista. Según sus declaraciones previas, cortó todo vínculo antes de que las acusaciones se hicieran públicas.

La reacción de Trump y la amenaza de una demanda

Trump acusó a Trevor Noah de realizar declaraciones falsas y difamatorias al sugerir una relación entre él y Epstein.

El mandatario negó haber visitado la llamada “isla de Epstein” y afirmó que jamás había sido acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación de “noticias falsas”. En su publicación, sostuvo que la broma había cruzado un límite y anunció que evalúa acciones legales contra el comediante.

Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver” Facebook @DonaldTrump

Trump se refirió a Noah en términos personales y descalificadores, y señaló que el presentador debía “aclarar sus hechos y hacerlo rápido”. Asimismo, indicó que consideraba enviar a sus abogados para demandarlo por una suma millonaria ya que, según él, la declaración realizada en televisión dañó su reputación pública.

Por el momento, ni los representantes de los Premios Grammy ni el equipo de Trevor Noah respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por la prensa estadounidense durante la mañana del lunes.