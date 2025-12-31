Las operaciones de EEUU en Siria que provocaron la muerte de 7 miembros de ISIS y permitieron arrestar a combatientes. Foto: Comando Central de EEUU.

El Ejército de Estados Unidos reportó que una serie de operaciones realizadas en Siria entre el 20 y el 29 de diciembre provocaron la muerte de al menos siete miembros del Estado Islámico , la organización terrorista también conocida como ISIS.

Las misiones en el país de Medio Oriente también permitieron capturar a más de una docena de militantes del grupo extremista .

Los operativos se posicionaron después de que, a mediados de diciembre, un ataque contra las fuerzas estadounidenses en Palmira terminara con dos soldados muertos.

Tras dicho episodio, Estados Unidos respondió con ataques aéreos a gran escala, los cuales impactaron a más de 70 objetivos del Estado Islámico en todo el país.

Qué medidas ha tomado Estados Unidos para combatir a ISIS en Siria

Estados Unidos ha mantenido una presencia militar de alrededor de 1.000 soldados en Siria, mientras el gobierno de transición lucha para controlar todo el territorio .

Cabe recordar que el régimen de Bashar al-Assad fue derrocado por grupos rebeldes a finales de 2024.

El ahora exmandatario huyó de Siria antes de que llegaran a Damasco, la capital. Fue recibido en Rusia, en donde mantiene una vida de lujos e impunidad, pese a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos de las que fue objeto su gobierno.

En los meses posteriores a la caída del régimen, el ejército estadounidense ha apoyado los esfuerzos del nuevo gobierno para restablecer la seguridad en el país .

Según recata el Washington Post, el Comando Central de Estados Unidos reportó en 2024 que alrededor de 2.500 combatientes de ISIS seguían prófugos en Siria e Irak, países en los que el grupo, en su apogeo, llegó a controlar una amplia franja de territorio.

Las fuerzas estadounidenses también apoyan a combatientes liderados por los kurdos en la custodia de detenidos de ISIS en Siria.

Desde el Comando Central afirmaron a través de un comunicado que, en 2025, el Estado Islámico inspiró al menos 11 complots o ataques contra objetivos dentro de Estados Unidos .

Este año, Estados Unidos ha efectuado decenas de operaciones para asesinar o capturar a más de 300 combatientes de ISIS , según las autoridades militares estadounidenses.

El comandante del Comando Central, el almirante Brad Cooper, declaró que las fuerzas estadounidenses en Siria seguirán “persiguiendo a los operativos terroristas, eliminando las redes de ISIS y trabajando con sus socios para prevenir un resurgimiento” .

Tras el ataque en Palmita, el Ministerio del Interior sirio ha anunciado una serie de redadas contra el Estado Islámico en distintas provincias del país.

Según las autoridades sirias, aquello permitió arrestar a varios de sus líderes en Damasco y en el suroeste de Siria.