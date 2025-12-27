ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo. Foto: archivo.

El jueves 25 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra campamentos del Estado Islámico , grupo militante también conocido como ISIS , en el noroeste de Nigeria .

A través de una publicación en su red social, Truth Social, calificó la ofensiva como “poderosa y letal” y describió a los objetivos atacados como “escoria terrorista”.

Trump acusó que miembros de ISIS “han estado atacando y asesinando brutalmente” a víctimas, “principalmente a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años e incluso siglos”.

Previamente, a principios de noviembre, había advertido a través de su red social que si la situación continuaba, Estados Unidos intervendría y detendría “inmediatamente” toda ayuda y asistencia al país africano.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, confirmó que se realizaron “ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria”.

Agregó en declaraciones reunidas por el Washington Post que la ofensiva fue en respuesta a “la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento”, y que fue el resultado de una colaboración de seguridad e inteligencia entre su país y Estados Unidos.

Nigeria es un país multiétnico que cuenta con más de 230 millones de habitantes. En su norte la mayoría es musulmán, mientras que en el sur predomina el cristianismo.

Se han reportado atentados de grupos locales tanto contra víctimas cristianas como musulmanas.

El asesor del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu, Daniel Bwala, declaró al citado periódico que el gobierno del país “considera innecesario el énfasis repetido en los asesinatos de cristianos porque, en primer lugar, los terroristas no atacan a ninguna religión en particular y, en segundo lugar, esa retórica solo alimentará el deseo de los terroristas de crear una crisis más amplia”.

El mismo día en que Trump informó sobre los ataques en Nigeria, las autoridades de Turquía realizaron un megaoperativo policial que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS .

Según afirmó la Fiscalía de Estambul en un comunicado al que tuvo acceso CNN, los presuntos miembros del grupo militante planeaban atentados en el país durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo .

Qué es el Estado Islámico, el grupo militante también conocido como ISIS

Especialistas consultados por el New York Times explicaron que ISIS es un grupo insurgente musulmán sunita cuyos orígenes se remontan a Al Qaeda en Irak , que casi llevó al país a una guerra civil antes de ser derrotado por milicias locales y tropas estadounidenses.

Bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, el Estado Islámico aprovechó la inestabilidad de la guerra civil en Siria para tomar el control de territorios.

En 2014, el grupo tomó la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, y se autoproclamó califato, es decir, un estado gobernado por principios islámicos.

Ese mismo año, el Estado Islámico capturó ciudades en Irak y Siria, mientras que también organizó una serie de atentados terroristas en Europa.

ISIS ha sido descrito por las autoridades de países occidentales como una organización terrorista y extremista, a la cual se la han atribuido secuestros, asesinatos y ejecuciones públicas, entre otros actos .

En octubre de 2019, durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump anunció el asesinato de Abu Bakr al-Baghdadi.

Por ese entonces, lo describió como “el fundador y líder de ISIS, la organización terrorista más despiadada y violenta del mundo ”.

El mandatario estadounidense agregó en ese momento: “Aniquilamos su califato al 100% en marzo de este año”.

Según explicaron los expertos consultados por el Times, rebeldes kurdos, aliados de Estados Unidos, capturaron territorios que seguían bajo el control del Estado Islámico.

Sin embargo, aunque ISIS ya no controla grandes extensiones de territorio, sus miembros permanecen activos a través de afiliados regionales y han orquestado atentados en distintas partes del mundo .

De la misma manera, han inspirado o ayudado a creyentes de su ideología a cometer ataques por su propia cuenta .

De acuerdo a los especialistas, ISIS actualmente está en su punto más débil en Irak.

No obstante, se han identificado indicios de que está resurgiendo en Siria y ha intensificado sus operaciones en África durante el último año.

Según un informe del grupo de expertos International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), en su apogeo el Estado Islámico llegó a contar con 80.000 militantes, incluidos combatientes extranjeros de más de 120 países .

Actualmente, la organización cuenta con entre 1.500 y 3.000 combatientes en Siria e Irak , de acuerdo a los datos reunidos por el ICCT.

Qué atentados recientes han sido vinculados con ISIS alrededor del mundo

El 1 de enero de 2025, un hombre de 42 años proveniente de Texas realizó un atropello masivo con su camioneta contra transeúntes que celebraban el Año Nuevo en Nueva Orleans, en Estados Unidos.

Tras el ataque, las autoridades estadounidenses informaron que el sujeto llevaba una bandera del Estado Islámico en el vehículo , con el que terminó provocando la muerte de 15 personas.

A principios de 2024, una filial del Estado Islámico conocida como ISIS-Khorasan o ISIS-K realizó dos atentados con bombas en Irán durante actos que conmemoraban a Quassem Soleimani, un alto general iraní que murió en un ataque con drones de Estados Unidos en 2020.

ISIS reivindicó los ataques, que generaron más de 80 muertes y decenas de heridos.

En marzo de ese mismo año, el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un atentado armado en una sala de conciertos ubicada en las afueras de Moscú, en Rusia .

La ofensiva dejó más de 60 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Luego, en julio de 2024, ISIS se atribuyó un tiroteo en las cercanías de una mezquita en Omán , que dejó seis muertos y alrededor de 30 heridos.

A mediados de diciembre de 2025, dos sujetos armados efectuaron un ataque armado en playa Bondi, Sydney, Australia , contra una comunidad judía que celebraba un evento de Janucá.

Los sospechosos fueron identificados como un padre de 50 años, quien fue abatido por agentes policiales en el lugar, y su hijo de 24.

Según informaron las autoridades australianas, el menor de los atacantes fue investigado hace años por presuntos vínculos con una célula de ISIS en Sydney .

Tras el atentado, los agentes policiales encontraron dos banderas caseras del grupo en un vehículo registrado a su nombre .