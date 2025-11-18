BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    El fenómeno alcanzará su mayor actividad durante el 17 y 18 de noviembre.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile. Foto: Unsplash

    La madrugada de los días 17 y 18 de noviembre de 2025 traerá uno de los eventos astronómicos más fascinantes de este año en Chile: la lluvia de estrellas Leónidas.

    Este fenómeno, que podrá ser visible desde todo el territorio nacional, alcanzará su punto de máxima actividad ofreciendo un espectáculo natural donde se podrá observar la caída de entre 10 y 20 meteoros por hora.

    En una nota publicada por Radio Uchile, la investigadora asociada del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) y académica de la Universidad Católica del Norte (UCN), Millarca Valenzuela, entregó los detalles de este acontecimiento.

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es la lluvia de estrella Leónidas

    A pesar de su nombre, las Leónidas no son estrellas, sino diminutos fragmentos de roca y polvo (meteoroides) que impactan a gran velocidad con la atmósfera terrestre.

    Valenzuela explica que estos restos provienen específicamente del cometa 55P/Tempel–Tuttle.

    “Este cometa tiene un período orbital de 33 años, y a su paso, deja tras de sí una estela de material que la Tierra cruza anualmente entre el 17 y 18 de noviembre”, detalla la académica.

    Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier zona del cielo, su nombre proviene del punto de origen aparente: sus trayectorias parecen nacer desde un lugar común conocido como radiante, que se ubica en la constelación de Leo.

    Un rasgo que distingue notablemente a las Leónidas es su velocidad. Son catalogados como los meteoros más rápidos observables de forma regular, ingresando a la atmósfera a unos asombrosos 71 kilómetros por segundo.

    ¿Cómo y cuándo observarlas desde Chile?

    La buena noticia para el público en general es que la lluvia de estrellas no requiere de ningún tipo de instrumento para su observación. La clave para disfrutar del evento reside en la ubicación y el horario.

    Valenzuela sugiere que el momento ideal para la contemplación es justo antes del amanecer, cuando el radiante –la constelación de Leo– se encuentra en el punto más alto del cielo.

    Específicamente, para quienes se encuentren en la zona central, “es recomendable comenzar a observar a partir de las 03:00 y 04:00 horas”.

    Las condiciones óptimas para presenciar este fenómeno son cielos oscuros (libres de contaminación lumínica) y la ausencia de una Luna brillante.

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Oportunidad científica y educativa

    Las Leónidas, como otras lluvias provenientes de cometas, ofrecen valiosas oportunidades para la ciencia.

    Su estudio permite a los astrónomos, entre otras cosas, analizar cómo se desintegran los cometas al acercarse al Sol (perihelio), identificar filamentos de polvo y estimar su edad, y reconstruir la historia orbital de cometas extintos o muy antiguos.

    “Sucesos como éste pueden ser una poderosa puerta de entrada a la astronomía para jóvenes y familias. Ver caer decenas de estrellas fugaces puede despertar curiosidad y motivar preguntas sobre el funcionamiento del universo”, enfatizó la experta sobre este evento.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaAstronomíaLluvia de estrellasEstrella LeónidasCieloMeteoritosInvestigaciónEstrellasMeteorosCometasChileLa TerceraTendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fedetur lamenta fallecimiento de dos turistas en Torres del Paine y pide reforzar gestión en parques nacionales

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Corte ordena mejorar habitabilidad e higiene de módulo de recinto penal de Colina

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Fedetur lamenta fallecimiento de dos turistas en Torres del Paine y pide reforzar gestión en parques nacionales
    Chile

    Fedetur lamenta fallecimiento de dos turistas en Torres del Paine y pide reforzar gestión en parques nacionales

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara
    Negocios

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis

    Escándalo en Inglaterra: árbitro habla de conspiración en uno de los títulos de Manchester City en la Premier League

    La hora de Gabriel Suazo: los factores que elevan al lateral en la Roja y en el Sevilla

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla
    Mundo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?