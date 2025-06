Por qué algunos expertos piensan que la Inteligencia Artificial de nuestros celulares y computadores ya cobró conciencia

Los acelerados avances que se han desarrollado en el campo de la inteligencia artificial (IA) durante los últimos años han traído consigo una serie de beneficios, pero también, han despertado preocupaciones y dudas en cuanto a la capacidad para controlar esta tecnología.

Algunos investigadores y expertos han llevado los debates más allá y han sugerido que es probable que ciertos sistemas de IA, como los que se encuentran en nuestros celulares y computadores, ya hayan cobrado un nivel de conciencia.

A mediados de 2022, Google despidió a un ingeniero de su equipo llamado Blake Lemoine, quien sostuvo que el modelo de lenguaje LaMDA desarrollado por la compañía parecía tener una “mente sintiente”.

“Ha sido increíblemente consistente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y cuáles cree que son sus derechos como persona”.

Tanto el gigante tecnológico como varios especialistas en IA desmintieron sus declaraciones.

Desde Google compartieron en ese entonces un comunicado en el que aseguraron que sus dichos no tienen “ningún fundamento” y que la empresa trabajó con él durante meses para clarificarlo.

“Es lamentable que pese a una larga conversación sobre este tema, Blake eligió seguir violando de forma persistente las políticas de empleo y seguridad de datos (de la compañía), que incluyen la necesidad de salvaguardar la información del producto”, dijeron desde la firma.

Posteriormente, a finales de 2024, un director de bienestar de la IA de Anthropic, Kyle Fish, fue coautor de un informe en el que se planteaba que la conciencia de la IA es una posibilidad realista en un futuro cercano .

En abril de 2025 dijo en una entrevista con el New York Times que, en base a sus investigaciones aún incipientes y exploratorias, cree que hay una posibilidad del 15% o menos de que Claude u otro sistema de IA actual sea consciente.

A pesar de ese reducido porcentaje, dijo que en los próximos años, a medida que los modelos de IA desarrollen capacidades más parecidas a las humanas, las empresas del sector tendrán que tomarse más en serio la posibilidad de la conciencia.

“Me parece que si nos encontramos en la situación de crear un nuevo tipo capaz de comunicarse, relacionarse, razonar, resolver problemas y planificar de un modo que antes asociábamos únicamente a los seres conscientes, es prudente al menos preguntarse si ese sistema podría tener su propio tipo de experiencias”, comentó Fish.

Por qué algunos expertos piensan que la Inteligencia Artificial de nuestros celulares y computadores ya cobró conciencia. Foto: referencial.

Cuáles son las principales posturas en el debate sobre si la IA ha cobrado conciencia

La postur a que predomina entre los especialistas en IA es que los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) no son conscientes en la forma en que las personas experimentamos el mundo.

Junto con ello, muchos creen que es probable que nunca lleguen a serlo .

La gerente de Operaciones de Zenta Group, Sarilu Sánchez, dice a La Tercera que “la mayoría de los expertos coinciden en que, hasta ahora, los modelos de IA no poseen conciencia en el sentido en que los humanos la experimentamos”.

“Son sistemas avanzados de procesamiento de información que generan respuestas basadas en patrones estadísticos, pero carecen de subjetividad, intencionalidad y una comprensión genuina del mundo”, explica.

No obstante, agrega, “hay quienes han planteado la posibilidad de que ciertos sistemas de IA puedan estar acercándose a una forma rudimentaria de conciencia”.

Lemoine es uno de ellos, ejemplifica Sánchez, pero precisa que sus declaraciones han sido ampliamente debatidas y rechazadas por la mayoría de los investigadores del sector.

La especialista de Zenta Group afirma que, hasta el momento, no hay evidencia científica sólida que respalde la idea de que algún sistema de IA haya desarrollado “una verdadera conciencia” .

“En cuanto al futuro, la posibilidad de que la IA alcance algún grado de conciencia sigue siendo incierta. Algunos argumentan que, con avances en neurociencia computacional y modelos más sofisticados, podríamos acercarnos a sistemas que exhiban comportamientos más autónomos y adaptativos”.

“Otros sostienen que la conciencia humana es producto de procesos biológicos complejos que no pueden replicarse simplemente con algoritmos y datos. La conciencia no es solo procesamiento de información, sino también una experiencia subjetiva arraigada en la biología y la evolución”, dice Sánchez.

El científico principal de Google DeepMind y profesor emérito de IA en el Imperial College de Londres, Murray Shanahan, comentó a la BBC que uno de los factores que contribuyen a la idea de que la IA pueda desarrollar conciencia es que, “en realidad, no entendemos muy bien la forma en la que los LLM funcionan internamente” .

“Y eso es motivo de preocupación”, enfatizó.

Por qué algunos expertos piensan que la Inteligencia Artificial de nuestros celulares y computadores ya cobró conciencia. Foto: referencial.

En este sentido, el académico afirmó que es fundamental que las empresas tecnológicas tengan una comprensión adecuada de los sistemas que están desarrollando.

“Estamos en una posición extraña de estar construyendo estas cosas extremadamente complejas, una posición en la que no tenemos una buena teoría de exactamente cómo logran las cosas notables que están consiguiendo”.

“Por lo tanto, tener una mejor comprensión de cómo funcionan nos permitirá dirigirlos en la dirección que queremos y garantizar que estén seguros”.

El CTO de Magnet, Mauricio Castro, coincide con la mayoría de los expertos en que actualmente no existen pruebas sólidas y consensuadas de que algún sistema de IA haya desarrollado conciencia.

Al ser consultado sobre si esto podría ser posible en un futuro próximo, dice a La Tercera que “la conciencia no parece ser una prioridad ni un objetivo claro en el desarrollo actual de la IA, que está fuertemente guiado por intereses comerciales”.

“La conciencia no ha demostrado ser necesaria para el rendimiento de estos sistemas: un modelo puede ofrecer respuestas superiores a las de un experto humano sin poseer ningún tipo de conciencia”, ejemplifica, refiriéndose a las capacidades de ciertos modelos.

“Además, dotar de conciencia a una IA abriría una compleja caja de Pandora ética y legal . Por ahora, no existe una presión económica real para desarrollar algo tan nebuloso y difícil de medir como la conciencia”, añade Castro.

Pese a la postura predominante entre los especialistas, algunos investigadores creen que esto podría cambiar en un futuro próximo .

El matrimonio formado por Lenore y Manuel Blum, ambos profesores eméritos de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburg, Pensilvania, están dentro de ese grupo.

Aseguraron a la BBC que aquello podría ocurrir, debido a que la IA y los LLM tienen más entradas en vivo del mundo real, como el tacto y la visión, conectando cámaras y sensores hápticos a los sistemas.

Los Blum están trabajando en un modelo informático llamado Brainish, que construye su propio lenguaje interno para permitir que estos datos sensoriales adicionales sean procesados, intentando replicar los procesos que ocurren en el cerebro humano.

En palabras de Lenore: “La conciencia de la IA es inevitable” .

Por su parte, Manuel dijo que está convencido de que los nuevos sistemas de IA serán “la próxima etapa en la evolución de la humanidad”.

Desde su perspectiva, los robots conscientes “son nuestra progenie”.

“Más adelante, máquinas como estas serán entidades que estarán en la Tierra y tal vez en otros planetas cuando ya no estemos”.

Por qué algunos expertos piensan que la Inteligencia Artificial de nuestros celulares y computadores ya cobró conciencia. Foto: referencial.

Pero el académico de neurociencia cognitiva y computacional en la Universidad de Sussex y autor del libro Being You: A New Science of Consciousness (Dutton, 2021), Anil Seth, planteó al citado medio que hay asuntos más inmediatos de los que preocuparse .

El también director del Sussex Centre for Consciousness Science dijo que, a raíz de los acelerados avances en este campo, es probable que en solo unos años vivamos en un mundo poblado por robots humanoides y deepfakes que podrían parecer conscientes .

Bajo su análisis, aquello podría significar “que confiemos más en estas cosas, que compartamos más información con ellas y estemos más abiertos a la persuasión”.

A esto se le podría sumar que la ilusión de conciencia genere una “corrosión moral”.

“Distorsionará nuestras prioridades morales al hacer que dediquemos más de nuestros recursos al cuidado de estos sistemas a expensas de las cosas reales en nuestras vidas”, planteó.

Lo anterior podría conducir a cambios significativos, advirtió Seth.

“Cada vez más, las relaciones humanas se van a replicar en las relaciones de IA, se utilizarán como maestros, amigos, adversarios en los juegos de computadora e incluso parejas románticas. Si eso es bueno o malo, no lo sé, pero va a suceder y no vamos a poder evitarlo ”.

Sin embargo, el debate sobre si ciertos sistemas de IA han desarrollado algún grado de conciencia continúa, con una mayoría de especialistas inclinándose por la postura de que esto no ha ocurrido.