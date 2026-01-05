Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado. Foto: ATON.

Después de una seguidilla de días de calor extremo, este lunes 5 de enero, la semana en Santiago comenzó con un respiro de las altas temperaturas. De acuerdo al pronóstico del tiempo, la máxima será de 23 °C , muy alejada de los 30 °C que se han estado rozando durante las últimas jornadas.

Además del frío, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), distintas comunas de la Región Metropolitana están experimentando lloviznas ligeras y podrían tener precipitaciones a lo largo del día.

En paralelo, este lunes, el cielo se mantendrá nublado en toda la capital durante todo el día.

¿Dónde lloverá hoy en la Región Metropolitana?

En qué comunas habrá lluvia hoy en Santiago, según el tiempo

Este día fresco estará marcado por una baja temperatura, niebla y lloviznas aisladas en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Revisa aquí el detalle de cómo estará el tiempo en cada sector, según Meteochile. En amarillo, están las comunas que sí tendrían lloviznas en esta jornada.

Colina: máxima de 25 °C. No habrá lluvia, pero sí neblina durante la mañana.

Curacaví: máxima de 23 °C. Se registra llovizna débil durante la mañana.

Santiago Norte: máxima de 24 °C. Se registra llovizna débil durante la mañana.

Santiago Oriente: máxima de 23 °C. No hay probabilidad de precipitaciones.

Santiago Poniente: máxima de 20 °C. Se registra llovizna débil durante la mañana.

Santiago Centro: máxima de 22 °C. Se registra llovizna débil durante la mañana.

Santiago Sur: máxima de 22 °C. Se registra llovizna débil durante la mañana.

Melipilla: máxima de 20 °C. Se registra llovizna débil durante la mañana.

San José de Maipo: máxima de 24 °C. No hay probabilidad de precipitaciones.

Aunque este lunes estará nublado y lluvioso, el panorama cambiará nuevamente el próximo martes 6. Nuevamente vuelve el calor y los cielos despejados, con máximas cercanas a los 30 °C, como cualquier otro día de verano en la capital.