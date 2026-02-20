Los argentinos que llegan a Punta Arenas a comprar: “Pagamos una cuarta parte de lo que vale en Argentina”. Foto: Javier Navarro

Las patentes azul y blancas de autos argentinos no han pasado desapercibidas en la Zona Franca de Punta Arenas en los últimos días.

Según informó esta semana el medio regional La Prensa Austral, cada vez son más los trasandinos, principalmente desde Río Gallegos, que cruzan la frontera por el día para abastecerse de productos que, aseguran, en su país cuestan considerablemente más.

Viaje en un mismo día

“Llegamos hoy, nos volvemos hoy”, fue una de las frases que más se repitió entre los entrevistados por el medio magallánico.

La dinámica es simple: viaje exprés, compras y regreso el mismo día. El objetivo también es claro, aprovechar al máximo la diferencia de precios.

En el local de hogar y electrodomésticos Sánchez & Sánchez, uno de los más concurridos por los visitantes trasandinos, el medio entrevistó a José Blassiotto, candidato a intendente de Río Gallegos, quien se encontraba buscando artículos electrónicos.

Consultado sobre si vale la pena cruzar la frontera solo para comprar, respondió:

“Nosotros venimos dos veces al mes y hacemos las compras: supermercado, ropa, etc. Los productos electrónicos, por ejemplo, que es justamente por lo que nos encontramos aquí, pueden costar una cuarta parte de lo que valen en Argentina ”.

Blassiotto también entregó una cifra que refleja la magnitud del fenómeno.

“De Río Gallegos a Punta Arenas habitualmente viajan 4 mil personas el fin de semana”, afirmó.

Según explicó, esta tendencia se ha invertido respecto de años anteriores. Entre 2020 y 2024, era más común que chilenos viajaran hacia Argentina para comprar.

Sin embargo, en los últimos dos años el flujo cambió de dirección, impulsado el costo de los productos importados en el vecino país.

Los argentinos que llegan a Punta Arenas a comprar: “Pagamos una cuarta parte de lo que vale en Argentina”. Foto: ATON.

Conveniente pese al viaje

Otro de los testimonios recogidos por La Prensa Austral fue el de Valeria Rodríguez, también residente de Río Gallegos, quien se encontraba adquiriendo útiles y ropa escolar para sus hijos.

“Tenemos una inflación muy alta. Puedo decir que pagamos alrededor de un 30% de lo que valdría allá el producto ”, señaló.

Rodríguez añadió que incluso considerando el costo del viaje, la diferencia sigue siendo significativa.

“Pegándose el viaje” igual vale la pena, sostuvo, tomando en cuenta el tipo de cambio y el gasto en bencina de ida y vuelta.

Según comentó la turista, es una práctica extendida entre sus conocidos y se ha vuelto habitual organizarse en grupos para cruzar la frontera.

En su caso, viaja una vez al mes y, como en otras ocasiones, lo hizo acompañada de varias personas.

La situación, de acuerdo con los propios compradores, incluso ha tenido efectos en la economía local de Río Gallegos.

No obstante, Rodríguez planteó que se trata de una decisión lógica desde la perspectiva del consumidor: priorizar el precio en un contexto económico complejo.

Así, la postal de autos argentinos en Punta Arenas ya no es esporádica, sino parte de una rutina que, al menos por ahora, parece consolidarse al ritmo de la brecha de precios entre ambos lados de la frontera.