Los virales de extranjeros que bromean con las prohibiciones en las playas de Chile

En plena temporada de verano, gran parte de las personas se trasladan a alguna playa para sortear las altas temperaturas, relajarse y olvidarse un poco de la rutina.

Si bien cualquiera tiene acceso a ellas por tratarse de bienes nacionales de uso público, existen una serie de restricciones que se deben tener en cuenta al momento de visitarlas.

Algunas de las ordenanzas que rigen para las playas de todo el territorio nacional son la prohibición de beber alcohol, fumar o acampar.

Ese es el tema que se aborda en dos virales que han causado gran controversia en las redes sociales esta semana.

Los videos, protagonizados por un grupo de extranjeros y un chileno, hablan en tono satírico sobre las prohibiciones de las playas de Chile.

Los virales donde extranjeros bromean sobre prohibiciones en playas

En uno de los videos, que fue publicado por las cuentas de Instagram @soyelchamochileno y @58market.cl, un chileno que actúa como guía del grupo habla de las actividades que no se permiten realizar en los litorales del país, como consumir bebidas alcohólicas y poner música con parlantes.

“¿Y qué se puede hacer aquí entonces?”, responde uno de ellos. Posteriormente, proceden a realizar un baile.

Uno de los virales de extranjeros que causó polémica en redes.

En el segundo registro realizaron una broma similar. El grupo llega a una playa chilena, cuando el guía les lanza una advertencia. “Primero que todo, no se puede tomar, no se puede escuchar música, no se pueden hacer actividades deportivas, no se puede acampar y no se puede bañar tampoco”, señala.

“¿Esta vaina es una playa o un ancianato?”, responde molesto uno de los integrantes. Luego de eso, deciden irse del lugar.

Aunque el video pretendía causar risas, la mayoría de los usuarios chilenos reaccionó de manera negativa.

En la sección de comentarios, varios cibernautas sugirieron que esas normativas eran necesarias para la seguridad y convivencia.