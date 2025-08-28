SUSCRÍBETE
Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

El recinto que conserva más de 200 pinturas y 500 dibujos de Van Gogh enfrenta una disputa con el Ministerio de Cultura de Países Bajos por la falta de fondos para su renovación.

Antonio Alburquerque
El Museo Van Gogh de Ámsterdam, que tiene la mayor colección de obras del célebre pintor neerlandés, enfrenta un futuro incierto debido a una disputa con el Ministerio de Cultura de Países Bajos por la financiación de su remodelación.

La institución, que recibe cada año a unos 1,8 millones de visitantes, asegura necesitar con urgencia una renovación para preservar más de 200 pinturas y casi 500 dibujos de Vincent van Gogh, según informó The New York Times.

Según explicó su directora, Emilie Gordenker, tras dos años de negociaciones sin resultados, el museo corre el riesgo de cerrar sus puertas.

“Si esta situación persiste, será peligrosa para el arte y para nuestros visitantes”, dijo Gordenker. “Esto es lo último que queremos, pero si llega a ese punto, tendríamos que cerrar el edificio”, agregó.

Por qué podría cerrar el museo

El conflicto gira en torno a un aumento de US$ 2,9 millones de dólares en el subsidio anual que el museo ha solicitado al Estado, actualmente de unos US$ 10 millones.

Los fondos, argumenta la institución, son necesarios para reparar el sistema de climatización y ascensores, además de reforzar la seguridad contra incendios y aplicar mejoras de sostenibilidad.

El Ministerio de Cultura, sin embargo, dice que el museo debería cubrir el déficit por sí mismo y que ya recibe una de las subvenciones más altas por metro cuadrado entre los museos nacionales.

En un comunicado, la cartera aseguró que “el subsidio para la vivienda del Museo Van Gogh es una cantidad fija que se ajusta anualmente a la inflación” y rechazó que exista incumplimiento del acuerdo de 1962 que obliga al Estado a garantizar la conservación de la colección.

El museo respondió con una demanda contra el gobierno neerlandés, mientras que la Fundación Vincent van Gogh –propietaria de la colección y presidida por descendientes del artista– manifestó su “profunda preocupación por la accesibilidad a la colección” y respaldó la gestión de Gordenker.

Cuánto costaría el proyecto

El presupuesto total de renovación asciende a US$ 121 millones, de los cuales US$ 88 millones corresponden a mantenimiento estructural y 23 US$ millones a medidas de sostenibilidad.

Según el museo, la falta de apoyo estatal, sumada a las pérdidas previstas durante los tres años de obras, abre un escenario crítico para el futuro de uno de los recintos culturales más visitados de Europa.

“Esto no es algo sexy, no estamos construyendo una nueva ala glamorosa: es solo mantenimiento básico esencial, de la misma manera que necesitas reemplazar tu refrigerador cada 15 años”, resumió Gordenker.

