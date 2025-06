El Ministerio de Salud de Chile (Minsal) ha reforzado el plan de vacunación contra el sarampión, una enfermedad altamente infecciosa que puede transmitirse por vía aérea y que no ha presentado casos autóctonos en el país desde 1993.

Es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) del Minsal y fue incorporada en 1963 al calendario de vacunación obligatorio.

La vacuna contra el Sarampión, Rubeola y Parotiditis (SRP) se administra según calendario a los niños y niñas que tienen 12 meses y 36 meses .

Las autoridades sanitarias también hacen un llamado a la población adulta: “Si naciste entre 1971 y 1981 y no tienes un registro válido de las dos dosis de esta vacuna, debes iniciar o ponerte al día en tu esquema, independiente de tu condición de viajero” .

La vacuna tiene un carácter gratuito y se administra en vacunatorios públicos y privados en convenio con las SEREMI de Salud.

Por qué el sarampión puede ser muy grave y por qué es necesario vacunarse. Foto: referencial / archivo.

Qué es el sarampión y cuáles son sus principales síntomas

El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa causada por un virus, que se transmite por contacto directo por gotitas de secreciones nasofaríngeas infectadas o, en ciertos casos, por diseminación aérea , afirman desde el Minsal en un comunicado.

El organismo detalla en un artículo que se inicia con dos o cuatro días de fiebre alta, malestar general, tos y romadizo .

Los niños y niñas mayores pueden presentar molestias ante la luz (fotofobia) y en ocasiones puntos blancos al interior de la boca.

Los días siguientes aparecen manchas en la piel, en un principio detrás de los oídos y en la cara. Luego aparecen en el cuerpo y los brazos .

Estos últimos síntomas pueden permanecer entre tres y siete días.

La enfermedad puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas , a través de secreciones nasales y de la faringe.

“El período de incubación del virus es de 7 a 21 días, y se puede transmitir solo en el período comprendido entre cuatro días antes de la aparición de las manchas en la piel, y cuatro días después”, detallan las autoridades sanitarias.

Se afirma que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad y que es fundamental evitar el contacto con otras personas para no transmitir el cuadro .

Desde el Ministerio de Salud han recalcado que “es muy importante” que los adultos nacidos entre 1971 y 1981 que no se han vacunado, lo hagan, ya que “esto permitirá verificar su estado vacunal contra el sarampión, y en caso de no estar completo, avanzar hacia completar dicha vacunación”.

🗣️El jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, se refirió al brote de #Sarampión que afecta a Estados Unidos, México y Canadá y realizó un llamado a la población nacional, que aún no tiene su esquema completo, a acercarse a su punto de vacunación más cercano e… pic.twitter.com/qlcRj4EHXT — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 22, 2025

Quiénes deben vacunarse contra el sarampión

Las autoridades sanitarias afirman que, aunque el sarampión fue eliminado en Chile a principios de la década del 90, sigue existiendo el riesgo de importación de casos desde otros lugares del mundo, lo que podría generar brotes .

A continuación encontrarás el detalle sobre quienes viajan fuera del país y deben vacunarse contra el sarampión, además de las personas en los rangos de edad previamente mencionados .

Las personas nacidas entre 1971 y 1981, que no tienen dos dosis certificadas de la vacuna SRP, después de los 12 meses de edad.

Lactantes de 6 a 11 meses 29 días, quienes deben recibir una dosis.

Niños y niñas mayores de 1 año que tienen una dosis, deben recibir una segunda dosis de SRP, con intervalo mínimo de 4 semanas.

Niños, niñas y adolescentes, que no cuenten con dos dosis de la vacuna SRP certificadas, deben iniciar esquema.

Estudiantes o trabajadores que en su lugar de destino les soliciten contar con registro de 1 o 2 dosis de la vacuna SRP.

Se afirma que “la vacuna debe ser indicada por un médico, quien emitirá una orden que será requerida por el vacunatorio, junto al documento de identificación como la cédula de identidad o pasaporte”.

Por otro lado, se detalla que “si naciste en Chile entre 1971 y 1981, no vas a viajar al extranjero, y no cuentas con un esquema iniciado o completo de la vacuna contra el sarampión, también debes vacunarte. No necesitas tener orden médica, solo debes presentar un documento de identidad válido”.

Por qué el sarampión puede ser muy grave y por qué es necesario vacunarse. Foto: archivo / referencial.

Por qué es necesario vacunarse contra el sarampión y por qué la enfermedad puede ser grave

La infectóloga del Hospital Clínico San Borja Arriará y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, enfatizó en un artículo del citado establecimiento que las dosis de la vacuna en Chile son mandatarias para niñas y niños, y se colocan a los 12 y 36 meses de edad .

Destacó que dentro de Chile no hay casos autóctonos y que “ el sarampión es una de las enfermedades ‘casi’ erradicadas gracias a la eficacia de la vacuna , pero desgraciadamente por los grupos antivacunas y por la caída de la vacunación durante la pandemia han resurgido casos” en distintas partes del mundo.

La también académica del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la universidad agregó que esta enfermedad “puede ser muy grave, especialmente en lactantes menores no vacunados o que todavía son muy pequeños para recibir la vacuna” .

En estos últimos casos, precisó Cortés, “puede evolucionar el cuadro a neumonía o encefalitis”.

“También es muy grave para madres embarazadas o mal vacunadas, porque se transmite al feto”, aseguró la infectóloga.

Estos son algunos de los motivos de por qué los especialistas recalcan la importancia de la vacunación y de que las personas que recibieron un esquema incompleto se acerquen a los servicios de salud para inocularse contra esta enfermedad. Especialmente si tienen un viaje planificado hacia fuera del país.

Puedes conocer más detalles visitando la página de Salud Responde del Minsal y/o llamando al número 600 360 7777.