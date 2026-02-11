Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

El gobierno de Rusia comenzó a restringir el acceso a Telegram , una de las aplicaciones de mensajería más populares del país , en una nueva ofensiva contra plataformas digitales que no están bajo control estatal.

Según informó CNN, la medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por empujar a los ciudadanos hacia alternativas locales “estrictamente controladas” por las autoridades.

¿Qué pasó con Telegram?

Este martes, el Ejecutivo ruso anunció que estaba limitando el acceso a la aplicación para la “protección de los ciudadanos rusos”, acusando a Telegram de negarse a bloquear contenido que las autoridades consideran “criminal y terrorista”.

El regulador de telecomunicaciones, Roskomnadzor, señaló en un comunicado que continuará restringiendo el funcionamiento de la plataforma “hasta que se eliminen las violaciones de la ley rusa” .

“Los datos personales no están protegidos y no existen medidas efectivas para contrarrestar el fraude ni el uso del servicio de mensajería para fines criminales y terroristas”, afirmó Roskomnadzor.

Telegram, por su parte, rechaza esas acusaciones y sostiene que combate activamente el uso dañino de su plataforma.

La presión sobre la compañía también tiene un componente económico.

La agencia estatal TASS reportó que Telegram enfrenta multas por 64 millones de rublos (unos US$ 828.000) por supuestamente negarse a eliminar contenido prohibido y por no autorregularse.

Las restricciones ya comenzaron a sentirse entre los usuarios. De acuerdo con el sitio Downdetector, citado por CNN, se registraron más de 11.000 quejas en las últimas 24 horas por interrupciones o lentitud en el servicio .

Miles de personas reportaron que la aplicación no funcionaba o que operaba más lento de lo habitual.

La decisión resulta especialmente llamativa porque Telegram es utilizada por millones de personas en Rusia, incluidas fuerzas militares, altos funcionarios públicos, medios estatales y organismos gubernamentales, entre ellos el Kremlin y el propio Roskomnadzor.

El fundador de Telegram, el empresario ruso Pavel Durov, aseguró que el intento de restringir la aplicación fracasará.

“Telegram defiende la libertad de expresión y la privacidad, sin importar la presión”, escribió en un comunicado.

Además, acusó al gobierno ruso de intentar forzar a la población a migrar a una aplicación “controlada por el Estado , construida para la vigilancia y la censura política”.

¿Cuál es la alternativa que propone Rusia?

La alternativa promovida por Moscú es Max, una aplicación que ahora debe venir preinstalada en todos los nuevos teléfonos inteligentes y tabletas vendidos en el país.

Max permite enviar mensajes, transferir dinero y realizar llamadas de audio y video.

Fue desarrollada por VKontakte (VK), red social que Durov cofundó antes de abandonar Rusia en 2014 y que hoy es propiedad del Estado.

No es la primera vez que el Kremlin intenta bloquear Telegram.

Según explicó a CNN Adam Segal, director del programa de Política Digital y del Ciberespacio del Consejo de Relaciones Exteriores, Rusia ya había intentado restringir la plataforma en 2018.

Más recientemente, en agosto de 2025, Roskomnadzor anunció limitaciones parciales a las llamadas en Telegram y WhatsApp, argumentando que se utilizaban para fraudes, extorsión y actividades terroristas.

La medida ha generado críticas incluso entre sectores alineados con el gobierno.

Algunos blogueros militares rusos advirtieron que limitar Telegram podría perjudicar a las propias fuerzas armadas, que utilizan la aplicación para comunicarse.

Para Segal, el gobierno ruso parece considerar que la resistencia interna “vale la pena”, aunque reconoce que el país todavía enfrenta limitaciones técnicas y presión social para seguir usando plataformas globales.

A su juicio, los usuarios más expertos continuarán accediendo a Telegram mediante VPN y otros métodos alternativos, lo que convierte esta disputa en un pulso tecnológico y político que aún está lejos de resolverse.