    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Este 19 de noviembre se recuerda una iniciativa impulsada en 1992 y oficializada en 1999 para visibilizar la salud masculina, promover modelos positivos de masculinidad y equilibrar el diálogo global sobre género.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre. Foto: Unspalsh

    Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que pasa desapercibida, pero que busca visibilizar temas como la salud masculina, la equidad de género y la promoción de modelos positivos de masculinidad.

    Pero, ¿cuál es el origen de este día y por qué se celebra?

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre. Foto: Unspalsh

    El origen del Día del Hombre

    Según informó Clarín, la iniciativa comenzó en 1992, cuando Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Misuri-Kansas y director del Centro de Estudios Masculinos, impulsó una jornada que abriera el debate sobre el rol de los hombres en la sociedad.

    Aunque la idea nació en Estados Unidos, su consolidación global llegó siete años más tarde desde el Caribe.

    En 1999, el profesor Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica, propuso fijar oficialmente el 19 de noviembre como fecha de la conmemoración.

    Eligió ese día en honor a su padre, a quien consideraba un modelo de responsabilidad y compromiso.

    Su intención no fue competir con el Día Internacional de la Mujer, sino complementarlo con un enfoque integral sobre la salud física, emocional y social masculina.

    La UNESCO –a través de Ingeborg Breines, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz– valoró la propuesta como una oportunidad para equilibrar el diálogo global sobre género.

    Ese respaldo fue clave para su expansión internacional, junto con la incorporación de la fecha al calendario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el interés de entidades como la OMS en promover el cuidado del bienestar masculino.

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre. Foto: Unspalsh

    Los objetivos de la conmemoración

    Según los promotores del Día Internacional del Hombre, la jornada apunta a:

    • Promover modelos masculinos positivos.
    • Reconocer los aportes de los hombres en la familia, la comunidad y el trabajo.
    • Focalizar en la salud física, mental y emocional de los varones.
    • Visibilizar desigualdades que también afectan a los hombres.
    • Mejorar las relaciones de género y avanzar hacia la igualdad.
    • Construir un mundo más seguro y con oportunidades para todos.

    Uno de los énfasis actuales es la necesidad de revertir cifras críticas relacionadas con la salud masculina.

    La organización subraya que los hombres presentan tasas de suicidio tres veces mayores que las de las mujeres, viven en promedio 4 a 5 años menos y tienen el doble de probabilidades de padecer cáncer de pulmón.

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre. Foto: Unspalsh

    Cómo se conmemora el Día Internacional del Hombre

    Los organizadores del International Men’s Day proponen celebrar la jornada a nivel individual o familiar, dedicando tiempo especial a los hombres significativos en la vida de cada persona.

    Entre las acciones sugeridas se encuentran escribir cartas o correos a amigos, familiares o referentes masculinos para expresar agradecimiento y reconocimiento.

    La idea, señalan, es promover vínculos más cercanos y abrir espacios de conversación sobre el bienestar masculino, un aspecto que la organización considera pendiente y urgente en agendas sociales y de salud pública.

