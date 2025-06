Por qué Venecia se opone a la boda del multimillonario Jeff Bezos

Jeff Bezos eligió uno de los lugares más románticos del mundo para celebrar su boda: Venecia. Pero no todos están encantados con la decisión.

Mientras el multimillonario fundador de Amazon y su prometida, la periodista Lauren Sánchez, ven los últimos detalles de su boda, un grupo de residentes ha dejado en claro que no lo quieren ahí.

Por qué Venecia se opone a la boda de Jeff Bezos

“No hay espacio para Bezos ”, es el lema de un movimiento que ha pegado pancartas en las calles de la ciudad italiana y se ha reunido para protestar las últimas semanas en contra de la realización del matrimonio, que se hará entre el 24 y 26 de junio.

“Bloquearemos los canales, llenaremos las calles con nuestros cuerpos, bloquearemos los canales con botes inflables, lanchas, barcos”, advirtió una de las organizadoras del movimiento, Federica Toninello.

Las acciones han sido lideradas por el colectivo “No Space for Bezos”, que acusa al empresario de usar la ciudad como escenografía para una boda de lujo. “Venecia no está en venta, no está en alquiler, no es el fondo para la boda de uno de los hombres más ricos del mundo ”, declararon a medios de comunicación.

Aunque el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, celebró la llegada de la pareja y afirmó que se trata de “un honor” que generará beneficios económicos, los manifestantes tienen otra lectura.

Venecia saturada de turistas

Aseguran que la ciudad –ya saturada por 20 millones de turistas al año, muchos provenientes de cruceros– se ha vuelto insostenible y eventos de este tipo contribuyen a la gentrificación y al desplazamiento de residentes a otras ciudades.

Es por esto que cada año residentes de Venecia se ven obligados a irse ante una escasez cada vez más grande en servicios básicos como colegios, hospitales y viviendas asequibles,

Como resultado del turismo de masas, el alcalde de la ciudad impuso en 2024 una tarifa de entrada que va de los 5 a 10 euros para ingresar a la ciudad flotante.

Los detalles de la boda de Jeff Bezos

Según medios italianos y estadounidenses, la celebración incluiría fiestas privadas, desplazamientos en góndolas y al menos tres hoteles reservados para los cerca de 250 invitados .

De acuerdo con NBC News, los nombres que suenan en la lista son Eva Longoria, Katy Perry –quien compartió viaje al espacio con la prometida de Bezos– y algunas Kardashian.

Las autoridades, sin embargo, han tratado de calmar los ánimos. Aseguran que solo se han reservado 30 de los 280 taxis acuáticos de la ciudad, y que los servicios públicos seguirán funcionando con normalidad.

En un comunicado oficial, el ayuntamiento afirmó que “las protestas no representan a la mayoría de los ciudadanos, que están orgullosos de que Venecia haya sido elegida como sede de la boda”.

Asimismo, agregaron que las celebraciones se integrarán al ritmo cotidiano de la ciudad

que recibe miles de visitantes de todo el mundo. “Salvaguardando al mismo tiempo la calidad de vida de sus habitantes, trabajadores y estudiantes”, agregaron.