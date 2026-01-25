SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Vivir más de 80 años sin cargar con enfermedades parece, para muchos, un privilegio. Sin embargo, la ciencia mostró que ese escenario no depende solo de la genética, sino también de decisiones cotidianas que se toman antes de llegar a la vejez.

    Por 
    Constanza Llefi
    Qué alimentos debes comer para ser un "súper anciano", según un experto en longevidad

    Un reconocido cardiólogo y experto en longevidad observó durante años qué diferencia a los llamados súper ancianos del resto de la población. Sus conclusiones apuntan a un factor específico que está al alcance de casi todos y que podría marcar la diferencia entre envejecer con limitaciones o hacerlo con salud.

    La ciencia utiliza el término de súper anciano para referirse a aquellas personas mayores de 80 años que, a pesar del tiempo y la edad, viven sin las enfermedades crónicas típicas que suelen afectar a los adultos mayores, como la demencia, la diabetes, artrosis, entre otras.

    Eric Topol ha pasado años investigando sobre qué hace a un súper anciano resistente a las enfermedades, en comparación al resto de la población.

    Si bien en parte la resistencia se debe a las condiciones genéticas de cada persona,

    el médico sostiene que casi todas las personas, con un poco de esfuerzo, tienen el potencial de llegar a convertirse en un adulto mayor resistente a las patologías mencionadas.

    Para lograrlo, es necesario mantener hábitos saludables a lo largo de la vida: hacer ejercicio con regularidad, dormir cerca de siete horas cada noche y mantener vínculos sociales fuertes es crucial para la salud del cuerpo y la mente.

    Sin embargo, el factor en que Topol pone especial atención es en la dieta sana y balanceada.

    En una entrevista exclusiva a The Washington Post, el experto en longevidad reveló qué alimentos recomienda consumir, qué comidas es preferible evitar y dio consejos que, según él, permiten a una persona poder transformarse en un súper anciano.

    ¿Qué debo comer para ser un súper anciano?

    Según el cardiólogo, la mejor dieta a seguir es la mediterránea. Esto consiste en mantener una alimentación abundante en semillas, frutos secos, legumbres, aceite de oliva extra virgen, mariscos, carnes de aves, frutas y verduras frescas.

    El motivo de por que Topol recomienda una dieta similar a la mediterránea en comparación a otras, es por la cantidad de nutrientes que contienen los alimentos de ese régimen. Además, tienen la característica de ser antiinflamatorios.

    Qué alimentos debes comer para ser un "súper anciano", según un experto en longevidad

    “Escribí en mi libro (Súper ancianos: Una aproximación basada en la evidencia sobre la longevidad) sobre lo bien validada que está la dieta mediterránea. Es la única dieta que cuenta con el respaldo de ensayos aleatorios y estudios observacionales exhaustivos y minuciosos”, declaró el experto.

    La hidratación también es fundamental para tener una vida sana. Varios estudios científicos recomiendan a los adultos beber de 2 a 2.5 litros diarios de agua.

    Esto no solo permite que el organismo funcione de manera correcta, sino que también contribuye a la sensación de saciedad, lo que evita sentir deseo de comer snacks durante el día.

    ¿Qué alimentos debo evitar si quiero convertirme en un súper anciano?

    El experto en longevidad recomienda evitar en la mayoría posible el consumo de alimentos ultraprocesados, es decir, comidas industriales formulados con ingredientes refinados, aditivos y un bajo aporte nutricional.

    Qué alimentos debes comer para ser un "súper anciano", según un experto en longevidad

    Estas comidas suelen contener azúcar añadida, sal, edulcorantes artificiales, emulsionantes y otros ingredientes que, según descubrimiento de la ciencia, están ligados a problemas de salud como la obesidad, diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y problemas de salud mental.

    “Si lees las etiquetas y ves muchos ingredientes, es una mala señal (...) verás muchos alimentos envasados ​​con 14 ingredientes y nada que puedas reconocer. Evítalos. Son inflamatorios.” Dijo el doctor en la entrevista a The Washington Post.

    El médico confesó que, desde aproximadamente 45 años, ya no consume carnes rojas. Esto se debe a que él, personalmente, tiene antecedentes familiares de cáncer de colon y existen estudios que demuestran las relación entre la carne roja y la enfermedad.

    Si bien el especialista explicó que no es necesario que los pacientes corten por completo las carnes rojas de su alimentación para lograr alcanzar una dieta saludable, hace énfasis en regular su consumo para que no sea excesivo.

    Por último, también recomendó limitar en la mayor cantidad posible las bebidas alcohólicas.

    Consejos del experto para lograr una vida sana

    Muchas veces llevar una dieta balanceada puede ser complicado, ya que depende del tiempo libre que cada persona tiene a su disposición. El doctor contó en la entrevista que varias veces a la semana come la misma ensalada, porque solo le toma un par de minutos prepararla.

    Encontrar recetas saludables, fáciles de preparar, rápidas y de un sabor que nos agrade puede resultar en un paso crucial para cambiar los hábitos alimenticios sin impactar negativamente en nuestra rutina diaria.

    Qué alimentos debes comer para ser un "súper anciano", según un experto en longevidad

    Las visitas a especialistas médicos también son recomendadas. El experto en longevidad contó que muchas veces tiene pacientes que llegan a su consulta con desconocimiento o ideas erróneas de lo que significa llevar una dieta saludable.

    En estos casos, la orientación de un profesional es clave para realizar cambios que sean sostenibles en el tiempo y aclarar dudas.

