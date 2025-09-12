Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago. Foto: ATON.

El pronóstico del tiempo anuncia la llegada de un nuevo sistema frontal a Chile , que tendrá efectos en las zonas sur, centro-sur y central. Una de las regiones más afectadas será la del Biobío, donde se confirmó la caída de lluvia.

Pero, ¿qué pasará en la Región Metropolitana?

De acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre el sábado 13 y domingo 14 la temperatura se mantendrá templada (rondará los 20 °C como máxima) y el sistema frontal sí dejará algunos efectos.

Sin embargo, los meteorólogos han advertido que estará presente el “escote del diablo” o “escote de la muerte” , que cambiará el escenario en el tiempo de Santiago .

Qué es el escote del diablo, según la meteorología

En una anterior ocasión, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez le explicó a La Tercera que el escote de la muerte o el escote del diablo es un fenómeno de la meteorología que sucede “cuando se forma una configuración donde baja la concentración de precipitaciones en valles respecto a la cordillera y costa”.

En palabras más simples, si uno mira el mapa, el sistema frontal adopta una forma de una letra V. En el espacio libre, donde no caerá lluvia o lo hará de forma muy débil , usualmente está la Región Metropolitana.

Y, aunque el nombre puede causar temor, el meteorólogo hizo un llamado a la calma y aseguró que es un término “coloquial entre meteorólogos”, pero que no significa que algo malo vaya a pasar .

“Nosotros nos reímos del término entre meteorólogos, pero se filtró y de repente se puede malentender. Tiene que ver con un chiste interno nuestro”, dijo Sáez, entre risas.

Los efectos del escote del diablo en Santiago, según el tiempo

Según el meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, este sábado 13 de septiembre, Santiago tendrá el cielo cubierto de nubes, empujadas desde Valparaíso por el sistema frontal que llega a la zona central.

No obstante, en la tarde volverá el sol, aunque el ambiente seguirá fresco, con una máxima de 19 °C.

En esta línea, el principal efecto que ejercerá el escote del diablo en la Región Metropolitana es que es muy poco probable que las precipitaciones del frente puedan caer sobre la capital.

“Cae agüita en la Región del Biobío durante la noche del viernes a la madrugada del sábado; abarca en la madrugada a la Región de Ñuble, parte de la Región del Maule y otra vez aparece el escote del diablo”, aseguró,