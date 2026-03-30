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    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Su deceso se dio en Saranac Lake, Nueva York. Uno de sus papeles más recordados es el del Sr. Gerald Strickland, el vicedirector de la escuela secundaria a la que asistieron George McFly y su hijo Marty McFly en Volver al futuro.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    El actor estadounidense conocido por sus papeles en películas como Volver al Futuro y Top Gun, James Tolkan, falleció este jueves 26 de marzo a sus 94 años.

    Según confirmó el sitio web oficial de la cinta protagonizada por Michael J. Fox, su deceso se dio en Saranac Lake, Nueva York.

    No especificaron cuál fue la causa de muerte.

    “A Tolkan le sobreviven su esposa, Parmelee (Welles), con quien estuvo casado durante 54 años, y tres sobrinas en Des Moines, Iowa. Jim —como le decían sus cercanos— adoraba a los animales y agradecería donaciones en su memoria a su refugio de animales local, organización de rescate animal o filial de la Sociedad Protectora de Animales”, se lee en el comunicado compartido en la página oficial de Volver al futuro.

    Un miembro del equipo de producción de la saga dirigida por Robert Zemeckis declaró a la revista People que lo vio en una convención celebrada en octubre pasado.

    “Nos sentamos uno al lado del otro, conociendo a los fans. Era muy amable con ellos; nunca rechazaba una foto cara a cara, como la que hizo con Michael (J. Fox) en la película, y bromeaba con ellos”, dijo.

    Y agregó: “Siempre que tenía la oportunidad de ver a James, era un placer. Por muy mezquino y desagradable que fuera el Sr. Strickland —su personaje en Volver al futuro— , James Tolkan era todo lo contrario. Era uno de los hombres más amables que uno pudiera conocer”.

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Quién era James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    James Tolkan nació en Calumet, Michigan, Estados Unidos, en 1931. Se graduó de la escuela secundaria en Arizona y sirvió en la Marina por un breve periodo durante la Guerra de Corea.

    Posteriormente se fue a Nueva York, en donde estudió actuación en los estudios de Stella Adler y Lee Strasburg.

    “Pasó 25 años en el teatro neoyorquino, desde el circuito alternativo de Broadway hasta la gran Vía Blanca. Cabe destacar que formó parte del elenco original de Glengarry Glen Ross”, se detalla en el comunicado oficial.

    Durante su tiempo en Nueva York, Tolkan también participó en varias películas, tales como El príncipe de la ciudad (1981) de Sidney Lumet.

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Ya en 1983, trasladó su carrera a California y Canadá.

    Uno de sus papeles más recordados es el del Sr. Gerald Strickland en Volver al Futuro, estrenada en 1985. Se trata del vicedirector de la secundaria a la que asistieron George McFly y su hijo Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox.

    “Tienes un verdadero problema de actitud, McFly. Eres un holgazán. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un holgazán”, dice una de sus líneas en la película.

    Otro de sus papeles más memorables es el de Tom “Stinger” Jordan, oficial al mando en Top Gun, cinta estrenada en 1986 y protagonizada por Tom Cruise como Pete “Maverick” Mitchell.

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    Más sobre:CineJames TolkanVolver al futuroTolkanPelículasRobert ZemeckisMichael J. FoxTom CruiseCeleridadesGerald StricklandRegreso al futuroLa Tercera

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