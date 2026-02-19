SUSCRÍBETE
    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    El actor estadounidense de 60 años, también conocido por participar en filmes como La Máscara (1994), falleció en diciembre de 2025. Dos meses después, los investigadores forenses informaron su causa de muerte.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction. Foto: archivo.

    Las autoridades policiales de Estados Unidos revelaron la causa de muerte de Peter Greene, dos meses después de que se reportara su fallecimiento en diciembre de 2025.

    La oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York informó el miércoles 18 de febrero que el actor estadounidense de 60 años murió por una “herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial”, en una situación que fue clasificada como un “accidente”.

    El organismo no entregó más detalles al respecto.

    El cuerpo del actor fue encontrado el 12 de diciembre del año pasado, en su departamento del Lower East Side de Manhattan.

    Por ese entonces, su representante, Gregg Edwards, declaró a NBC News que se realizó una revisión en el domicilio de Greene, luego de que se escuchara música en su departamento durante más de 24 horas.

    “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter. Pero también tenía, ya saben, un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction. Foto: archivo.

    Quién era Peter Greene, el actor estadounidense que falleció a los 60 años

    El primer papel de Greene en la pantalla fue en 1990, en un episodio de la serie policial Hardball. Dos años después tuvo su debut cinematográfico en la película Laws of Gravity (1992).

    Posteriormente figuró en varios títulos que potenciaron su fama, tales como Clean, Shaven (1993), La Máscara (1994) y Pulp Fiction (1994), el filme dirigido por Quentin Tarantino en el que él interpretó a Zed, uno de los antagonistas.

    También participó en cintas como Tell (1997), The Usual Suspects (1995), Blue Streak (1999) y Training Day (2001), por mencionar solo algunas.

    Tras su fallecimiento, Edwards declaró a Deadline que Greene “era uno de los mejores actores de personajes del planeta”.

    “Era un buen amigo que te daba hasta la camisa. Era muy querido y lo extrañaremos”.

