Tiene una carrera intachable, ha viajado hasta el espacio y está a punto de darle el sí a uno de los hombres más ricos del planeta. Se trata de Lauren Sánchez, periodista y prometida del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que ha estado recientemente en el radar mediático.

Esto, por la lujosa y comentada boda que la unirá con Bezos y que se celebrará en Venecia, Italia , con invitados importantes y un presupuesto de más de 40 millones de dólares.

Pero, ¿quién es Lauren Sánchez? ¿Cómo conoció al magnate? ¿A qué se dedica en la actualidad? Esto es todo lo que se sabe sobre la experiodista.

Quién es Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos, una de las personas más ricas del planeta. Foto: REUTERS.

Quién es Lauren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos

Lauren Sánchez tiene 55 años. Nació en 1969 en Nuevo México, California. Estudió Comunicaciones en El Camino College y en la Universidad del Sur de California, y pronto comenzó a forjar su carrera en los medios.

Primero, trabajó en una radio en Phoenix y, por su carisma, comenzó a escalar hasta llegar a ser copresentadora de Good Day LA. Pronto, llegó a presentar la popular competencia de baile So you think you can dance.

De acuerdo a CNN, cuando cumplió 40 años, la periodista comenzó a volar en helicóptero. Obtuvo su licencia de piloto, inspirada en su padre, Ray Sánchez, quien es instructor de vuelo.

Con esos conocimientos, fue fundadora de una productora cinematográfica aérea que bautizó como Black Ops Aviation y que, incluso, habría sido contratada como consultora por directores de renombre, como Christopher Nolan, el aclamado guionista y productor de Interestelar y Oppenheimer, entre otros éxitos.

Sánchez fue madre de tres hijos: Nikko, Evan y Ella. El primero, lo tuvo con Tony Gonzalez, el exjugador de la NFL. Los otros dos son fruto de su matrimonio con su exesposo, Patrick Whitesell, un ejecutivo de la industria del espectáculo.

La relación entre Lauren Sánchez y Jeff Bezos

Según informaron los medios estadounidenses, Lauren Sánchez y Jeff Bezos se conocieron en el año 2016. En ese momento, ambos estaban casados con otras personas, pero solían compartir conversaciones en ciertos eventos.

En 2018, Bezos habría contratado a la empresa de Sánchez para hacer tomas aéreas de Blue Origin, su proyecto espacial donde, años más tarde, la periodista organizó un viaje al espacio con una tripulación exclusivamente de mujeres.

Ya en 2019, Bezos anunciaba al mundo que se había divorciado de MacKenzie Scott, su esposa de 25 años, y Sánchez, por su parte, también había terminado su matrimonio.

En el mismo año, poco después de los anuncios, la periodista y el fundador de amazon hicieron pública su relación. Y ahora, seis años más tarde, decidieron casarse en una lujosa boda en Italia.

Sánchez ahora está involucrada en varios de los proyectos de Bezos: no solo organizó el viaje de mujeres al espacio con Blue Origin, sino también se convirtió en la compañera del magnate para eventos importantes, como la posesión de Donald Trump en Estados Unidos.

Hace poco, también escribió un libro para niños, llamado La mosca que voló al espacio.