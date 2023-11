Sam Altman y las presuntas denuncias de abuso sexual hacia su hermana menor: el drama que coincidió con su “salida” de OpenAI

La noticia sobre su salida llegó de golpe.

Fue el pasado viernes 17 de noviembre cuando OpenAI, la empresa de inteligencia artificial (IA) que posee programas como ChatGPT y DALL-E, anunció que su entonces director ejecutivo, Sam Altman, dejaría el cargo al interior de la compañía.

Según explicaron en un comunicado de su blog, la decisión se tomó “tras un proceso de revisión deliberativa por parte de la junta, que llegó a la conclusión de que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con el consejo, obstaculizando su capacidad para ejercer sus responsabilidades”.

Ese mismo día anunciaron que Mira Murati, quien anteriormente ejerció como directora de tecnología de la firma, asumiría como directora ejecutiva interina.

Sin embargo, luego se confirmó que el exdirector ejecutivo de Twitch, Emmet Shear, sería el seleccionado para asumir el mando de OpenAI.

La reciente expulsión de Altman se dio después de que se convirtiera en el rostro visible de la empresa.

Este hombre de 38 años, contextura delgada, tez pálida, ojos claros y una apariencia calmada se posicionó como uno de los nombres clave en el circuito de Silicon Valley.

Su nivel de influencia y sus capacidades para trabajar en IA llevaron a que en apenas un fin de semana fuese fichado por un gigante como Microsoft, para así “liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial”.

Asimismo, este lunes casi 500 empleados de OpenAI presentaron una carta para manifestar que dimitirán si el consejo de administración no renuncia y se restituye a Altman como consejero delegado, junto con el cofundador y expresidente Greg Brockman.

“Podemos optar por dimitir de OpenAI y unirnos a la recién anunciada filial de Microsoft dirigida por Sam Altman y Greg Brockman. Microsoft nos ha asegurado que hay puestos para todos los empleados de OpenAI en esta nueva filial si decidimos unirnos”, redactaron en el documento.

Hasta ahora, más allá de lo mencionado en los comunicados oficiales, no se han precisado detalles desde el detrás de cámaras de por qué se dio la repentina salida del empresario.

Pero finalmente, este miércoles anunciaron que Altman volverá a OpenAI como consejero, en medio de las tensiones que han desatado los cambios en las decisiones de la compañía.

Su regreso trae consigo una reestructuración del consejo, el cual pasará a integrar a otros nombres conocidos de la industria, tales como Bret Taylor (excodirector ejecutivo de Salesforce) y el economista Larry Summers (exsecretario del Tesoro de Estados Unidos), quienes se unirán al actual director Adam D’Angelo.

No obstante, la destitución como CEO de la firma de ChatGPT hace cinco días coincidió con una serie de presuntas denuncias de abuso sexual en las redes sociales.

Tales acusaciones vienen de un perfil de X (ex Twitter) que se presenta con el nombre de Annie Altman, es decir, el de la hermana menor de Sam Altman.

Ella abordó su relación con él en una reciente entrevista con un medio estadounidense.

Sam Altman y las presuntas denuncias de abuso sexual hacia su hermana menor: el drama que coincidió con su "salida" de OpenAI. Foto: Sam Altman.

Las presuntas denuncias de abuso sexual en contra de Sam Altman

Es el mayor de cuatro hermanos que crecieron en el seno de una familia judía y de clase media en St. Louis.

Primero está él, luego viene Max y después Jack.

Los tres varones tienen dos años de diferencia entre sí, mientras que su única hermana, Annie, tiene nueve años menos que Sam.

Respecto a las publicaciones de X, las primeras datan de noviembre de 2021, cuando la plataforma todavía se llamaba Twitter antes de que la comprara el multimillonario de la tecnología, Elon Musk.

En una del 13 de noviembre de ese año, se lee en el perfil que se identifica como el de Annie Altman: “Experimenté abuso sexual, físico, emocional, verbal, financiero y tecnológico de mis hermanos biológicos, principalmente de Sam Altman y algunos de Jack Altman”.

“Siento firmemente que otros también han sido abusados por estos perpetradores. Estoy buscando personas que se unan a mí para buscar justicia legal, seguridad para los demás en el futuro y curación grupal. Por favor, envíame un mensaje con cualquier información, puedes permanecer en el anonimato para que te sientas seguro”, agregó.

Otro con fecha del 10 de septiembre de 2022 hizo alusión a la religión con la que fueron criados para referirse a los presuntos abusos.

“Sam y Jack, sé que recuerdan que mi porción de la Torá trataba sobre Moisés perdonando a sus hermanos: ‘Perdónalos, padre, porque no saben lo que han hecho’. Abuso sexual, físico, emocional, verbal, financiero y tecnológico. Nunca olvidado”, insistió.

En algunos de los posts de la cuenta, ciertos usuarios han cuestionado sus acusaciones.

Uno de estos comentarios hacía referencia a un extenso perfil de Sam Altman que fue publicado en septiembre de 2023 en The New York Magazine.

Dicho artículo fue escrito por la periodista Elizabeth Weil y cuenta con declaraciones suyas, de sus familiares, colegas y, también, de Annie Altman.

Según informaciones reunidas por el citado medio, Sam le ofreció a su hermana comprarle una casa en un momento, propuesta que ella rechazó.

Cuando un cibernauta le mencionó aquel punto, la cuenta respondió el 5 de octubre que “la oferta era para conectar la casa con un abogado, y la última vez que tuve una conexión entre Sam y un abogado no pude ver el testamento de mi padre durante un año”.

Un día antes de esa réplica, el 4 de octubre, la periodista del medio especializado en tecnología Wired, Virginia Heffernan, escribió en su cuenta de X: “Annie Altman ha quedado fuera de la historia de Shiva, el destructor, de su hermano Sam. Es una persona encantadora, divertida y buena. Muchos de nosotros somos Annie Altman en el catastrófico proyecto del ego de otra persona”.

Junto con su comentario, etiquetó el perfil @phuckfilosophy, el mismo que se presenta como Annie en la plataforma y desde el que se han compartido las presuntas denuncias de abuso.

De los cuatro hermanos que conforman la familia, los únicos que han figurado con Sam en apariciones públicas son Max y Jack, mientras que la menor del clan Altman se ha mantenido más bien en la sombra, alejada de las portadas mediáticas y las interacciones con ellos en las redes.

El artículo de la revista New York, el cual abarca desde el éxito hasta las aristas menos conocidas de la vida del empresario, también dedica un subtítulo casi en su totalidad a Annie.

Ahí se detalla que durante los últimos tres años ha ejercido como trabajadora sexual —en sus palabras, “tanto en persona como virtual”— , que vende contenido pornográfico en OnlyFans, que escribe sobre ayuda mutua en Instagram y que tiene un podcast llamado All Humans Are Human, entre otros proyectos.

Sam Altman y las presuntas denuncias de abuso sexual hacia su hermana menor: el drama que coincidió con su "salida" de OpenAI. Foto: Jack Altman / Sam Altman / Max Altman.

Al igual que su hermano mayor, ella también dejó la universidad antes de tiempo. Aunque no para perseguir el sueño americano de todo emprendedor en Silicon Valley, sino que más bien, porque enfrentaba un cuadro depresivo y pensó que lo mejor sería dedicarse a hacer arte.

Según su relato, a los 5 años comenzó a despertarse a mitad de la noche porque necesitaba darse un baño para calmar su ansiedad, mientras que a los 6 pensaba en atentar contra su vida.

También dijo que cuando murió su padre Jerry Altman en 2018, Sam se ofreció a ayudarla económicamente por un tiempo, pero que luego dejó de hacerlo.

En unos correos electrónicos y mensajes de texto que pudo revisar el citado medio, afirmaron que se puede ver que el mayor de sus hermanos estaba preocupado por ella y que trataba de convencerla de que volviera a tomar un antidepresivo, el cual había dejado bajo la supervisión de un psiquiatra porque no le gustaba cómo le hacía sentir.

Durante años consideró a Sam como su hermano favorito, por lo que no podía evitar preguntarse: “¿Por qué esta gente no me ayuda cuando podría hacerlo sin coste alguno para ellos?”.

Aseguró que solo durante el último año se ha cambiado más de 20 veces de residencia, mientras que su situación económica es inestable. Según ella, sus hermanos y su madre le niegan el acceso a la herencia que dejó su padre.

En la conversación con la revista New York, Annie también contó que cuando era niña Sam solía leerle cuentos antes de dormir, instancias en las que se sentía querida y especial.

No obstante, enfatizó que hoy interpreta esos recuerdos como situaciones de abuso.

“Ya no tengo cuatro años y un ‘hermano’ de 13 años se mete en mi cama sin consentimiento (de nada por ayudarte a descubrir tu sexualidad). Finalmente, he aceptado que siempre me has tenido y siempre me tendrás más miedo que yo a ti”, se lee en una publicación de la mencionada cuenta de X con fecha del 14 de marzo de 2023.

Y en otra del 5 de octubre de este año, un cibernauta consultó a qué se refería con el “abuso tecnológico” que había mencionado en noviembre de 2021, a lo que respondió que fue a través de “shadowbanning en todas las plataformas excepto OnlyFans y Pornhub”.

“También pasé 6 meses pirateando casi todas mis cuentas y wifi cuando comencé el podcast por primera vez”, agregó.

En la entrevista con el citado medio no se profundizó mayormente en las acusaciones de presuntos abusos que supuestamente sufrió.

Dicho artículo fue publicado el 25 de septiembre. Casi dos meses después, el mundo se enteró de la inesperada salida del líder de OpenAI.

Los más escépticos sugieren que la repentina expulsión del magnate de la tecnología podría estar relacionada con las recientes declaraciones de su hermana menor.

Sin embargo, él no ha emitido comentarios acerca de lo que ella dijo en esa entrevista ni sobre los posts de X en su contra.