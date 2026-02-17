Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

Falta poco más de un mes para que termine el verano en Chile. No obstante, esta tercera semana de febrero, las altas temperaturas tomarán la zona central con máximas preocupantes de hasta 37 °C , según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Meteochile emitió una alerta por altas temperaturas extremas para cuatro regiones: Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins. Según los datos, el día más caluroso será este martes 17.

Según Meteored, estas temperaturas superarían los promedios históricos para esta época del año y podrían convertirse en la cuarta ola de calor de este verano en la Región Metropolitana.

Estas son las máximas que se registrarán en los distintos sectores de la RM.

Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana. Foto: DMC.

Temperaturas máximas en la Región Metropolitana hoy

Hasta el jueves 19, las temperaturas máximas en la Región Metropolitana se mantendrán sobre los 30 °C , con cielos despejados. Recién el viernes 20, la temperatura podría bajar, aunque solo uno o dos grados.

Según el sector, estos serán los días calurosos que le espera a la RM:

Colina

Martes: 34 °C

Miércoles: 34 °C

Jueves: 32 °C

Viernes: 29 °C

Santiago sector centro

Martes: 34 °C

Miércoles: 34 °C

Jueves: 32 °C

Viernes: 29 °C

Santiago sector norte

Martes: 34 °C

Miércoles: 34 °C

Jueves: 32 °C

Viernes: 29 °C

Santiago sector oriente

Martes: 34 °C

Miércoles: 34 °C

Jueves: 31 °C

Viernes: 29 °C

Santiago sector sur

Martes: 33 °C

Miércoles: 33 °C

Jueves: 31 °C

Viernes: 28 °C

Santiago sector poniente

Martes: 34 °C

Miércoles: 34 °C

Jueves: 32 °C

Viernes: 29 °C

Curacaví

Martes: 35 °C

Miércoles: 33 °C

Jueves: 31 °C

Viernes: 28 °C

Melipilla

Martes: 32 °C

Miércoles: 32 °C

Jueves: 28 °C

Viernes: 27 °C

San José de Maipo

Martes: 35 °C

Miércoles: 33 °C

Jueves: 28 °C

Viernes: 27 °C

Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Cómo cuidarse del calor extremo en Chile

La recomendación general es que la población evite exponerse directamente al sol durante las horas de más calor mientras dure la dorsal en altura.

Es decir, entre las 11:00 y 17:00 horas, es mejor evitar exponerse al aire libre.

También es importante mantenerse hidratado y, en caso de salir al exterior, utilizar vestimenta ligera y accesorios de protección, como sombreros, gorras y lentes de sol.

El Dr. Leonardo Ristori, jefe del servicio de Urgencias de Clínica INDISA, alerta sobre los graves riesgos que el calor extremo representa, especialmente para bebés, niños y adultos mayores.

“La deshidratación, los calambres musculares, el agotamiento por calor y, en casos más severos, el golpe de calor, son algunas de las consecuencias de no tomar las precauciones necesarias”, advierte el especialista a La Tercera.

Los síntomas a los que se le debe prestar atención y que requieren asistencia médica, según el médico, son: