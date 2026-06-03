Cuenta Pública: radiografía a los anuncios del Presidente Kast y los debates que han provocado
El Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa dada a conocer por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública y que permitiría no otorgar beneficios sociales, como la PGU o la gratuidad, a quienes hayan cometido ciertos delitos, ha provocado debate en el mundo político. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el director ejecutivo del Instituto Libertad, Michael Comber, ahondó en la bajada técnica que deberá tener el proyecto y qué tan sustanciales son las críticas que ha generado.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
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