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    Cuenta Pública: radiografía a los anuncios del Presidente Kast y los debates que han provocado

    El Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa dada a conocer por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública y que permitiría no otorgar beneficios sociales, como la PGU o la gratuidad, a quienes hayan cometido ciertos delitos, ha provocado debate en el mundo político. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el director ejecutivo del Instituto Libertad, Michael Comber, ahondó en la bajada técnica que deberá tener el proyecto y qué tan sustanciales son las críticas que ha generado.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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