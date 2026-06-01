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    Desde la Redacción: análisis en vivo a la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

    Este lunes el Presidente José Antonio Kast realizó su primera Cuenta Pública ante el Congreso. Revisa en este capítulo especial del programa de streaming de La Tercera los análisis de Camilo Feres, María José Naudon y Carlos Correa a las expectativas de la ciudadanía ante el discurso presidencial, los contactos desde el Parlamento con el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), y con el diputado Gonzalo Winter (FA), y las diferentes opiniones del panel que analizó, en directo, los anuncios del Mandatario y que estuvo compuesto por María José O'Shea, Tatiana Klima, Simón Ramírez y Antonia Russi.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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