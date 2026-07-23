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    Desde la Redacción: entrevista a Fernando Chomali y Macarena Ripamonti

    En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, reforzó su postura contraria al aborto -incluida las tres causales- y planteó, a propósito del proyecto de ley "Escucha su corazón", que sean los médicos y no las madres quienes escuchen los latidos del feto. Además, reconoció tener un "sesgo católico" al ser consultado por la propuesta de indultos a uniformados. "¿Por qué no dejar que la familia los cuide? ¿Por qué no dejar que la Fundación Las Rosas los cuide?“, dijo. En este capítulo, también, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), cargó contra el Congreso Nacional por mantener la tramitación mientras siguen las consecuencias del sistema frontal. "Me parece sádico", acusó, afirmando que si hubiera sido parlamentaria "le hubiese dado vergüenza estar legislando para quitarle dinero a la gente mientras hay gente muerta y desaparecida".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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