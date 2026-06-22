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    Desde la Redacción: entrevista a Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional

    "Leo las 60 páginas de acusación y no veo que tenga mérito jurídico", dijo la expresidenta del TC, Marisol Peña, en el programa de streaming de La Tercera respecto al libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), que debería votarse el martes en la sala de la Cámara de Diputados. La abogada, en entrevista con Rodrigo Álvarez y Nicolás Quiñones, criticó el uso que se le ha dado a esta herramienta constitucional, respaldó el proyecto que aumenta los requisitos para ingresarla y reiteró que el libelo contra el exjefe de la billetera fiscal es "una apelación genérica de principios que no logra traducir deberes jurídicos infringidos". Revisa en este capítulo, también, las entrevistas a Mijail Bonito, exasesor de política migratoria de gobierno de Piñera, quien pese a calificar como "alarmista" la polémica por los menores haitianos, lanzó sus dardos contra Luis Thayer; y a Gonzalo Muñoz, integrante del Consejo Nacional de Educación, quien llamó a "tener cuidado" en que "no se abra la ventana a la discriminación” a propósito de la iniciativa del gobierno para modificar el SAE.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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    Más sobre:Desde la RedacciónMarisol PeñaGonzalo MuñozMijail BonitoNiños haitianosSAEAdmisión escolarAcusación constitucionalAC contra GrauLibelo

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