Miembro del Consejo Nacional de Educación y reforma al SAE: “Hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación”

Gonzalo Muñoz, integrante del Consejo Nacional de Educación, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y exintegrante de la mesa técnica del SAE, abordó esta jornada en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el proyecto que enviará el gobierno al Congreso que plantea modificaciones al Sistema de Admisión Escolar, entre ellos, que los establecimientos con más demanda puedan determinar si seguir con el mecanismo actual o definir sus propios criterios de selección.

Al respecto González recordó en primera instancia que el sistema previo a la llegada del SAE -el cual ya lleva cerca de diez años instalandose de manera progresiva en el país- era ineficiente.

“Básicamente lo que teníamos era una lógica descentralizada, descoordinada, de postulación (...) eso era obviamente muy ineficiente, porque tú necesitas ojalá tener un sistema que permita asignar las preferencias de forma organizada, y además, sabíamos que a pesar de que la ley claramente establecía que no podía haber selección ni discriminación en el acceso, teníamos prácticas de selección bien instaladas en el sistema educacional”, expresó.

Al funcionamiento del SAE, añadió “le ha hecho muy mal” que se plantee con el concepto de “tómbola”.

“Las personas lo que hacen es que postulan centralizadamente a un sistema, eligen cuáles son sus preferencias, y el sistema luego lo que hace es evidentemente asignar esas preferencias en función de las prioridades que las personas pusieron”, sostuvo.

En alerta para evitar prácticas discriminatorias

Una de las virtudes reconocidas por la mesa técnica -y en donde participó la ahora ministra Arzola- fue que evitaba las prácticas discriminatorias, asegurándo que todas las personas “tengan el mismo trato a la hora de acceder a un colegio”, destacó Muñoz.

En esta línea, el académico recordó que la mesa planteó varias mejoras para perfeccionar el sistema de admisión, y por tanto, el gobierno debería tomar esas recomendaciones, y no buscar un sistema que vuelva a remplantear todo el sistema.

En esto, indicó que ninguno de los estudios existentes -ni tampoco la mesa técnica- recomiendan reponer elementos como la entevista, porque ahí se permite finalmente que el colegio eliga y discrimine.

“Lo que sabemos en Chile y en el mundo es que cuando tú abres esa puerta para que sea el colegio el que elige y no la familia, porque esas dos cosas no son compatible s, eso abre la ventana y la puerta a la discriminación de los estudiantes, y donde siempre en Chile y en el mundo han salido perjudicados los estudiantes más desaventajados y los estudiantes con necesidad educativa especial”.

De hecho, destacó, uno de los grandes logros del SAE es que con esto se duplicó el porcentaje de alumnos con necesidad educativas especiales en el sistema regular.

“Entonces hay que tener mucho cuidado con los mecanismos en donde el sostenedor, la escuela, toman la decisión. Que eso no abra la ventana a la discriminación”, advirtió.

En esto, la propuesta que baraja el gobierno de tener un sistema distinto para los colegios con sobremanda habría que evaluarla con atención.

“Eso no es compatible y yo creo que no sería honesto (...) la promesa del Presidente Kast fue, públicamente, ‘vamos a devolverle a la familia el derecho a elegir los colegios’, que es un eslogan que se ha planteado muy fuertemente", y sin embargo, sentenció, es contradictorio, ya que no serían las familias quienes eligirían los colegios para sus hijos, sino que los colegios eligirían a las familias.

“Eso no no tiene ningún sentido, es totalmente incoherente y ahí yo pongo la alerta”, advirtió. “Tengamos una discusión honesta, y si el problema real es que hay un grupo de colegios con sobredemanda y donde las familias, obviamente, postulan mucho y hay un problema de asignación, bueno, tengamos la discusión respecto al dilema ético de cómo vamos a elegir esas familias".

Y continuó: “Si hay gente que cree que para eso es más justo que haya una entrevista, que se considere la asistencia previa de esos estudiantes, así que si consideran un conjunto de elementos previos, bueno, tengamos la discusión de qué es más justo, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y donde a veces es más bien el compromiso de la familia u otras situaciones la que va a determinar ese derecho y no el mérito, supuestamente, o las características que tiene ese niño”.