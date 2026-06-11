Desde la Redacción: entrevistas a Arturo Squella y a Lautaro Carmona
El cobro, que ha incluido embargos, que la TGR ha ejercido a los deudores morosos del CAE causó el primer enfrentamiento entre La Moneda y el expresidente Boric, quien cuestionó las medidas. En el programa de streaming de La Tercera el presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, adjudicó las críticas del otrora Mandatario a expectativas presidenciales. "Adelantó mucho los aires electorales" y “quiere estar de inmediato en vitrina”, dijo. Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, blindó a Boric y acusó a su vez que, si fuera por expectativas, el gobierno de Kast "debería entregar el cargo". Revisa en este capítulo, también, las entrevistas a Aldo Mascareño del CEP y al exministro Rodrigo Álvarez.
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