Desde la Redacción: Leiva (PS) profundiza distancia con FA y PC y próximo jefe de bancada PDG cuestiona a la derecha
Aunque el diputado Raúl Leiva (PS), uno de los vicepresidentes del Partido Socialista, arremetió contra el FA y el PC y reafirmó la distancia del Socialismo Democrático con esas colectividades, descartó en el programa de streaming de La Tercera que exista "una ruptura" o "un quiebre irreconciliable" en la futura oposición. El diputado electo Juan Valenzuela (PDG), en tanto, acusó que "un sector de la derecha" no está “entendiendo el valor político, de gobernabilidad y de estabilidad que le puede dar el PDG a los próximos cuatro años". Revisa en el video cómo ambos abordaron las negociaciones con el futuro oficialismo para lograr un acuerdo administrativo en la Cámara Baja.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.