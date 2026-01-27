Diputado Leiva (PS) refuerza reproche al FA y el PC en medio de divorcio oficialista y acusa que actuaron “de manera desleal”

En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el diputado Raúl Leiva (PS) reforzó el reproche desde el Socialismo Democrático al Frente Amplio y el Partido Comunista, en medio del divorcio que se produjo en el oficialismo en la recta final del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El quiebre se hizo evidente luego de las recriminaciones de la tienda del Mandatario y la colectividad liderada por Lautaro Carmona a sus socios del PS y el PPD tras el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, a raíz del apoyo previo a la Ley Naín-Retamal.

“Eso anticipa, de manera, a mi juicio, totalmente infundada y de manera desleal, un cuestionamiento a quienes aprobamos esa norma que es promovida por el gobierno”, dijo Leiva.

El diputado socialista apuntó que por esa razón, desde la mesa nacional del PS, de la cual es vicepresidente, se planteó que “efectivamente esta era una falta de lealtad con sus socios, pero también con el gobierno. Y si bien es cierto, muchos dicen que la política tiene poco diplomático, es importante dar señales también contundentes para poder responder”.

“Nosotros no vamos a responder con el mismo nivel de descalificación o cancelación, espetando y emplazando a quienes habían aprobado esa norma a través de redes sociales, sino con las señales que sí tenemos a nuestro alcance, cual es, por ejemplo, congelar cualquier tipo de coordinación política, porque entendemos que esta afrenta no solo es a quienes aprobamos esta norma que promueve el gobierno, sino que al propio gobierno y personalmente al presidente Boric”, remarcó.

Con todo, Leiva sostuvo que pese a este divorcio, “no significa una ruptura, un quiebre irreconciliable, sino que este tipo de provocación o afrenta a nuestro partido tiene que tener un nivel de respuesta adecuado, y eso es lo que hicimos”.

Y dijo que la molestia radicó en que se acusó “una eventual complicidad producto de este veredicto en materia de derechos humanos. Y eso para nosotros, como Partido Socialista, es insoslayable”.

Monumento a Piñera

El legislador, además, se refirió a las diferencias que existen con estas mismas bancadas del oficialismo en torno al monumento al expresidente Sebastián Piñera, proyecto que se tramita en el Parlamento, para levantar una estatua en la Plaza de la Constitución.

Es que, durante su paso por la Sala del Senado, la semana pasada, parlamentarios del FA y el PC se mostraron en desacuerdo con erigir dicha figura.

“Yo particularmente estoy de acuerdo. Fíjese, es un proyecto de ley que me parece acotado, rinde un homenaje a un presidente que sirvió no sin cuestionamiento, que fue presidente dos veces de la República y yo siempre digo lo mismo, y que no se lo ganó en el Loto, sino que fue la ciudadanía quien lo eligió”, respondió.

Y luego agregó: “Le tocó enfrentar momentos difíciles, complejos, pero el presidente Piñera, y lo quiero decir, tal como lo planteó el Presidente Boric en su funeral, muchas veces fuimos muy injustos en su tratamiento y eso también nos impone un doble deber moral de reivindicar su figura. Uno puede estar en desacuerdo en muchas cosas, pero el Presidente Piñera fue capaz de, en un momento muy complejo en nuestro país, que le valió la oposición del Partido Republicano, férrea y tenaz, y descalificadora en mi opinión, de dar una salida a un proceso institucional complejo”.

Revisa la entrevista completa acá: