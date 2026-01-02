Desde la Redacción | Pascual (PC) responde a Kast y tilda su relato como “poco afortunado y poco real”
Al día siguiente del tradicional "Caldillo de Congrio" del Partido Comunista, la senadora de esa colectividad, Claudia Pascual, planteó que desde el PC serán una "oposición crítica pero dialogante" y que "defenderán lo que hemos alcanzado". La parlamentaria, además, se mostró a favor de que el Presidente Boric pida la renuncia de la ministra de Salud Ximena Aguilera -a propósito de la "operación express" a su madre- si es que “hay antecedentes que lo ameriten”.
