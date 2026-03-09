La lucha para poner la banda presidencial a José Antonio Kast
El periodista José Miguel Wilson explicó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, en qué pie están las negociaciones para la elección del próximo presidente del Senado, a quien le corresponderá colocar el emblema patrio al próximo Mandatario. Por primera vez desde los 90' no sería ni un PS ni un DC. Todos los detalles en el video.
