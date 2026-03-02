Más allá del cable chino: zoom a la tensión entre el gobierno entrante y saliente previo al traspaso
En la sección "La Mesa del Poder" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la socia directora de Origen Consultores, Paula Walker, y el director ejecutivo del Instituto Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado, analizaron los aciertos y desaciertos del gobierno del Presidente Gabriel Boric y abordaron los últimos roces entre su administración y la oficina del presidente electo, José Antonio Kast: desde los desencuentros por el cable submarino hasta en materia legislativa. Todos los detalles en el video.
