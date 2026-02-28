SUSCRÍBETE
    La cuenta regresiva de Kast y Boric para el cambio de mando

    A días del traspaso de mando, la polémica por la iniciativa de China Mobile se convertirá en una prueba de fuego para Kast, quien viajará a Miami para participar de una cumbre e intentar reunirse con Trump. El conflicto también enlodó el diseño de La Moneda para terminar sin sobresaltos la administración Boric.

    Por 
    Pedro Rosas
    Rocío Latorre
     
    David Tralma
    Santiago 19 de enero 2026. El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los últimos días antes del cambio de mando están lejos de ser una despedida tranquila para el Presidente Gabriel Boric. O bien, un debut sin sobresaltos para José Antonio Kast.

    La transición se vio sacudida por la crisis que se abrió ante la tramitación del proyecto de China Mobile, que busca construir un cable de fibra óptica transoceánico. Lo que en un comienzo se presentó como un proyecto de conectividad con el principal socio de Chile en Asia, terminó escalando a un impasse diplomático con Estados Unidos, alterando la recta final del gobierno saliente y condicionando el arranque del entrante.

    Desde entonces, buena parte de la agenda -y las conversaciones a la interna de ambos equipos- gira en torno al asunto. En La Moneda buscan contener la controversia y evitar que el cierre quede marcado por un conflicto internacional. En la Oficina del Presidente Electo (OPE), en tanto, el foco está puesto en normalizar las relaciones con Washington y, al mismo tiempo, tomar distancia del manejo que hizo la actual administración.

    Por lo mismo, está contemplado que este martes se realice una tercera reunión entre Boric y Kast. Para esa jornada se acordó una medida amistosa, pues primero se hará un encuentro privado a las 8.00 horas entre los dos, como deseaba el mandatario; y luego se sumarán a una cita ampliada los representantes de Interior, Cancillería, Transportes, Justicia, Hacienda y Niñez de ambas administraciones, como pidió el republicano.

    En la antesala del 11 de marzo, antes del traspaso de la banda y el paseo en el Ford Galaxie, ambos presidentes saben que todavía hay asuntos por resolver.

    El próximo jueves 5 de marzo, en Estados Unidos, el futuro mandatario aterrizará para participar de la cumbre “Shield of the Americas”, en lo que será uno de los principales hitos del periodo de traspaso.

    El encuentro, que tendrá lugar en Miami el próximo sábado, contará con la participación de varios mandatarios latinoamericanos, como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) -entre otros- junto al presidente estadounidense, Donald Trump.

    En el entorno de José Antonio Kast admiten que la controversia por el cable submarino será inevitable en las conversaciones. Por eso, aunque aún no está cerrada, siguen activas las gestiones para concretar una bilateral con Trump. El objetivo es claro: antes incluso de asumir, el mandatario electo quiere enviar una señal directa de que uno de los sellos de su administración será recomponer y “normalizar” el vínculo con Washington, tensionado en las últimas semanas.

    Kast permanecerá en Miami hasta el 8 de marzo. En la comitiva lo acompañarán su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; el asesor internacional Eitan Bloch y quien asumirá la dirección de Comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela.

    José Antonio Kast, presidente electo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pero en Santiago la cuenta regresiva no se detiene. Consciente de que el viaje ocurre a días del cambio de mando, el presidente electo resolvió que parte relevante de su círculo permanezca en Chile afinando los detalles del 11 de marzo. Entre ellos estará la jefa de Comunicaciones, María Paz Fadel, habitual en sus giras, pero que esta vez se quedará monitoreando la instalación.

    Antes de subir al avión, Kast se reunirá el miércoles con ministros y subsecretarios en el Hotel Radisson Blu para una jornada de coordinación clave. No será solo un repaso protocolar. La idea es ordenar prioridades, definir líneas de acción y alinear expectativas para las primeras semanas en La Moneda. Esto, tras un período marcado por capacitaciones internas.

    La ronda de encuentros no termina ahí. En paralelo, se proyecta una última cita con los presidentes de los partidos oficialistas y con los ministros del comité político, siguiendo la dinámica que ya se ha establecido con las directivas del Partido Republicano, la UDI, RN y Evópoli. La meta es llegar al cambio de mando con la coordinación política aceitada.

    También quedan definiciones sensibles en carpeta. Durante la próxima semana debería conocerse la nómina de embajadores, delegados provinciales y secretarios regionales ministeriales.

    En el frente diplomático, ya hay varios nombres que se dan por descontado. Por ejemplo, esta semana La Tercera adelantó que el empresario Andrés Ergas asumirá la misión en Estados Unidos. Junto a él, también han sonado el senador Juan Antonio Coloma (UDI) en España, Diego Paulsen (RN) en el Reino Unido, Francisco Chahuán (RN) en México, José Miguel Castro (RN) para la OEA, entre otros.

    La última crisis de Boric

    Por estos días el Presidente Boric se ha dado algunas licencias. Últimamente suele aparecer en su balcón con su pequeña hija, Violeta, en brazos y esta semana comenzó su mudanza desde el barrio Yungay a un departamento en San Miguel. Se trata de una estadía momentánea mientras se remodela su casa.

    La expectativa del Presidente era pasar una transición calma. Y el plan comunicacional de su equipo era insistir con el relato de la estabilización del país.

    Boric junto a su hija Violeta.

    Pero la crisis que desató el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd al anunciar sanciones a las autoridades del ministerio de Transportes vinculadas al proyecto chino, obligó a La Moneda a cambiar la agenda.

    A 11 días de abandonar La Moneda, la polémica iniciada el pasado 20 de febrero no ha soltado a Boric e incluso promete ser objeto de preocupación para el Mandatario en la gira que encabezará a la isla de Juan Fernández. El periplo por el archipiélago se iniciará este sábado y solo el viaje de ida, en buque, durará 36 horas.

    Boric llegará el domingo a la isla y el lunes iniciará el año escolar 2026 en el simbólico Colegio Insular Robinson Crusoe, arrasado por el maremoto del año 2010. Esa misma jornada regresará en avión a Santiago. A diferencia del viaje de ida, su retorno lo hará en avión, para llegar más rápido a la capital y preparar su encuentro con Kast en La Moneda el próximo martes.

    Según respondió Presidencia, la intención de Boric es abordar materias como la Comisión de la Verdad y Niñez, la situación migratoria y la crisis por el cable submarino chino.

    Este último punto será el que concentre la mayor parte de los focos, ya que el diseño de La Moneda de compartir costos de la crisis con la OPE enardeció al Presidente electo y generó el episodio de mayor tensión entre la administración saliente y la entrante.

    Esta semana, de hecho, los ministros de Boric se han reunido al menos en tres ocasiones para intentar activar un control de daños ante la crisis. En esas citas han participado los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de la Segegob, Camila Vallejo; de Defensa, Adriana Delpiano; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

    En la cita que sostuvieron el martes en la tarde los ministros llegaron a hacer un balance crítico respecto de cómo fueron las primeras salidas comunicacionales, pues Muñoz omitió la información sobre un decreto de concesión para China Mobile que llegó a firmar el 27 de enero y que luego anuló. La misma idea la transparentó al día siguiente, a modo de autocrítica, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.

    Al ser un proyecto que el Ejecutivo pretende evaluar hasta el último día de mandato, la crisis acompañará al Presidente Boric hasta su éxodo del poder el mismo 11 de marzo.

    La polémica incluso lo acompañará en las otras giras regionales que el Mandatario proyecta liderar para mostrarse como un Presidente saliente activo hasta el último día.

    Dentro del oficialismo hay quienes incluso pretenden abordar el tema en el cónclave que está preparando La Moneda para el próximo viernes, un hito que Boric encabezará como acto de cierre de la coalición que tantos dolores de cabeza le ha generado.

    Uno de los propósitos de la reunión, dicen en Palacio, es poder juntar a Boric con las autoridades de su sector y poder tener una “foto final” luego de fuertes discrepancias de las dos almas del oficialismo y de la duda sin respuesta respecto de cómo van a operar cuando se conviertan en oposición al gobierno de Kast por los próximos cuatro años.

    Según han transmitido los ministros de Boric, la idea inicial es poder coordinarse para la semana final que le queda al gobierno en el Congreso, donde el objetivo principal es aprobar el proyecto de sala cuna universal, que está cuesta arriba y que llegó a ser -antes de la crisis por el cable chino- el principal punto de discordia entre Palacio y la OPE.

    Por lo mismo, el gobierno de Boric convocará a los presidentes de los partidos y jefes de bancadas parlamentarias, además de otros rostros del sector. Junto a eso, en el encuentro, dicen ministros, pretenden intentar establecer una articulación entre los presentes de cara a la administración Kast.

    Hasta ahora, esto es uno de los principales pendientes de Boric como Presidente, por lo que el cónclave se proyecta como la última posibilidad de Boric de cumplir uno de sus anhelos de consolidar una coalición como lo fueron en el pasado la Concertación o el Frente Popular.

