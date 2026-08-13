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    Mi momento, Capítulo 11 | El futuro de la fidelización y cómo construir alianzas

     

    El CEO de LATAM Pass, Cristian Ortiz, junto al Gerente de Medios de Pago de Banco Santander, Ángel García, conversan con Polo Ramírez sobre el impacto y las novedades de los programas de fidelización. En este nuevo episodio, los ejecutivos detallan cómo trabajan en conjunto para acercar las recompensas a la rutina de los clientes, expandiendo el horizonte más allá de los tradicionales pasajes aéreos.

    Ortiz explica que encuestas propias revelan que más del 80% de los usuarios desea utilizar sus puntos en viajes, consolidando este anhelo como el motor principal de la lealtad. A pesar de eso, la alianza con Santander les ha permitido abarcar otras áreas sumamente valoradas por el consumidor, como descuentos en restaurantes y acceso a grandes eventos de entretenimiento, ejemplificado en el anuncio del nuevo recinto Santander Arena.

    Por su parte, García destaca que el foco central del banco es reconocer y premiar la confianza diaria que depositan las personas al interactuar con sus productos financieros. Ambos profundizan en una innovación pionera en la industria: la nueva posibilidad de acumular “Puntos Calificables” utilizando las tarjetas de crédito. Este mecanismo democratiza las opciones para que los usuarios puedan subir de categoría (como a los segmentos Gold, Black o Black Signature) de forma más accesible.

    Más sobre:Presentado por SantanderMi-MomentoBancoAhorroLATAMLATAM PassViajesVacacionesSantander Arena

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