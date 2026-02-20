SUSCRÍBETE
    Nuevo Récord Guinness: cruzan cuerda floja sobre la cascada más alta del mundo

    Un impactante registro audiovisual muestra la hazaña de un grupo de especialistas en slackline que atravesó el Santo Ángel, la cascada más alta del mundo.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un grupo de deportistas internacionales especialistas en highline logró un nuevo récord mundial al recorrer una cuerda floja a 1.008 metros de altura sobre la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, en Venezuela.

    La gran hazaña fue protagonizada por Lukas Irmler, Antonia Rüede-Passul, Jens Decke, Karl Scharder, Valentin Rapp y Rafael Bridi, quienes cruzaron una slackline de 148 metros de longitud suspendida al vacío.

    Para concretar este desafío, el equipo debió caminar durante seis días por la selva hasta llegar al punto donde instalarían la cuerda y así lograron el nuevo Récord Guinness.

    Más sobre:Récord GuinnesHazañaDeportehighlineCuerda flojaVenezuelaSalto Ángel

