SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Formación dual: el modelo que conecta liceos técnicos con empleos reales y mejora la productividad en Chile

    En un contexto marcado por desafíos de productividad, cambios tecnológicos y brechas de capital humano, SOFOFA impulsa un modelo educativo conectado con las necesidades actuales de la industria, basado en formación dual, tecnologías avanzadas e inserción temprana en el mundo laboral.

     
    Formación dual: el modelo que conecta liceos técnicos con empleos reales y mejora la productividad en Chile

    Según datos del Ministerio de Educación, más del 40% de los estudiantes de educación media cursan la modalidad técnico-profesional y, en un contexto de creciente demanda por perfiles técnicos, Chile enfrenta el desafío de alinear su sistema formativo con las necesidades del mundo productivo. De acuerdo con la Encuesta de Demanda Laboral 2024–2025 de la Subsecretaría del Trabajo, el país requerirá cerca de 240 mil técnicos al año, una brecha que el sistema formativo actualmente no logra cubrir. En ese escenario, desde la SOFOFA sostienen que una educación técnico-profesional estrechamente vinculada a la industria puede transformarse en una ventaja competitiva para las empresas.

    A través de Liceos SOFOFA, la Corporación Educacional del gremio administra desde 1981 una red de siete establecimientos técnicos —cinco en la Región Metropolitana, uno en O’Higgins y otro en Biobío— y además asesora a más de 300 liceos a lo largo del país. Su propósito es contribuir a que la educación técnica recupere un mayor reconocimiento y proyección dentro del sistema educativo.

    El modelo de los liceos SOFOFA se fundamenta en el principio de la vinculación directa con las necesidades productivas reales. No son únicamente los planes curriculares los que definen los contenidos, sino también los requerimientos del mundo productivo. Sectores como electromovilidad, fibra óptica, manufactura avanzada, energías renovables o hidrógeno verde han ido marcando la pauta de especialidades y competencias.

    Inserción temprana y formación dual

    A diferencia de la educación tradicional, el contacto con el mundo productivo comienza en primero medio, donde los estudiantes realizan visitas técnicas, pasantías y actividades de vinculación con más de 500 empresas asociadas. En tercero y cuarto medio pueden ingresar al sistema de formación dual: tres días en el liceo y dos en una empresa, durante dos años continuos.

    “Nunca llegamos a un establecimiento sin una empresa al lado. No tiene sentido formar si no hay un sector productivo disponible para recibir a los estudiantes, ofrecer prácticas o empleabilidad. El modelo siempre parte desde la industria”

    Pablo Kusnir, Gerente general de Corporación SOFOFA

    El rol de las empresas en la formación técnico-profesional

    Actualmente, más de 65 empresas participan en Liceos SOFOFA, destacando compañías de la envergadura de Nestlé, CCU, Cervecería AB InBev, Ecolab, Bagó, Subus, Komatsu, GTD, Grupo Kaufmann y Motorola. Una de las compañías que ha avanzado activamente en este modelo es CIAL Alimentos, que ha integrado la formación técnico-profesional en sus procesos de atracción y desarrollo de trabajadores. A través de alianzas con liceos técnicos, la empresa ha abierto espacios de práctica, aprendizaje en entornos reales de trabajo y acompañamiento a estudiantes, permitiendo que los contenidos formativos dialoguen directamente con los procesos productivos.

    La experiencia de la compañía ha sido positiva: durante 2025, CIAL integró a 37 estudiantes —23 en prácticas técnico-profesionales y 14 en programas de formación dual— provenientes de cuatro liceos técnicos, en especialidades como mecánica industrial, electricidad, logística, contabilidad y recursos humanos. Esto refleja cómo la relación temprana y continua entre estudiantes y empresas no se limita al aula y se construye de manera conjunta, con foco en empleabilidad, productividad y proyección laboral.

    A ello se suma el rol activo de la empresa en la formación de capital humano: trabajadores de CIAL han sido capacitados como maestros guías, asumiendo un rol formador dentro de los programas de formación dual. Este modelo permite transferir conocimiento desde la experiencia productiva hacia los estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje en contextos reales de trabajo y aportando al desarrollo de técnicos mejor preparados para las necesidades de la industria.

    “La inclusión laboral de los jóvenes es clave para el desarrollo del país. Por eso hemos reforzado nuestro compromiso con la educación técnico-profesional, abriendo espacios de aprendizaje y práctica que permitan a los estudiantes adquirir experiencia real y prepararse mejor para el mundo del trabajo. Generar oportunidades para las nuevas generaciones es una responsabilidad, pero también una inversión de largo plazo”.

    Soraya Kassis, directora de CIAL y consejera de SOFOFA

    Desde SOFOFA explican que este trabajo busca poner a disposición del sistema educativo y productivo una experiencia acumulada durante décadas, orientada a fortalecer la educación técnico-profesional y su vinculación con la industria en distintos territorios del país.

    Más sobre:Formación dualProductividadLiceos técnicosLiceoEmpleobranded pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena
    Chile

    Carabineras salvaron a mujer de 75 años que se ahogaba en playa de La Serena

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar
    Negocios

    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial
    El Deportivo

    Iba ganando, vio el celular y perdió: la extraña escena que causa polémica en el tenis mundial

    La declarada afición del francés Antoine Griezmann por el fútbol americano de la NFL

    La sorpresa del mercado sudamericano: “regalón” de Pellegrini en el Manchester City llega al fútbol de Bolivia

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile
    Cultura y entretención

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos
    Mundo

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió