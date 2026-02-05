Formación dual: el modelo que conecta liceos técnicos con empleos reales y mejora la productividad en Chile

Según datos del Ministerio de Educación, más del 40% de los estudiantes de educación media cursan la modalidad técnico-profesional y, en un contexto de creciente demanda por perfiles técnicos, Chile enfrenta el desafío de alinear su sistema formativo con las necesidades del mundo productivo. De acuerdo con la Encuesta de Demanda Laboral 2024–2025 de la Subsecretaría del Trabajo, el país requerirá cerca de 240 mil técnicos al año, una brecha que el sistema formativo actualmente no logra cubrir. En ese escenario, desde la SOFOFA sostienen que una educación técnico-profesional estrechamente vinculada a la industria puede transformarse en una ventaja competitiva para las empresas.

A través de Liceos SOFOFA, la Corporación Educacional del gremio administra desde 1981 una red de siete establecimientos técnicos —cinco en la Región Metropolitana, uno en O’Higgins y otro en Biobío— y además asesora a más de 300 liceos a lo largo del país. Su propósito es contribuir a que la educación técnica recupere un mayor reconocimiento y proyección dentro del sistema educativo.

El modelo de los liceos SOFOFA se fundamenta en el principio de la vinculación directa con las necesidades productivas reales. No son únicamente los planes curriculares los que definen los contenidos, sino también los requerimientos del mundo productivo. Sectores como electromovilidad, fibra óptica, manufactura avanzada, energías renovables o hidrógeno verde han ido marcando la pauta de especialidades y competencias.

Inserción temprana y formación dual

A diferencia de la educación tradicional, el contacto con el mundo productivo comienza en primero medio, donde los estudiantes realizan visitas técnicas, pasantías y actividades de vinculación con más de 500 empresas asociadas. En tercero y cuarto medio pueden ingresar al sistema de formación dual: tres días en el liceo y dos en una empresa, durante dos años continuos.

“Nunca llegamos a un establecimiento sin una empresa al lado. No tiene sentido formar si no hay un sector productivo disponible para recibir a los estudiantes, ofrecer prácticas o empleabilidad. El modelo siempre parte desde la industria” Pablo Kusnir, Gerente general de Corporación SOFOFA

El rol de las empresas en la formación técnico-profesional

Actualmente, más de 65 empresas participan en Liceos SOFOFA, destacando compañías de la envergadura de Nestlé, CCU, Cervecería AB InBev, Ecolab, Bagó, Subus, Komatsu, GTD, Grupo Kaufmann y Motorola. Una de las compañías que ha avanzado activamente en este modelo es CIAL Alimentos, que ha integrado la formación técnico-profesional en sus procesos de atracción y desarrollo de trabajadores. A través de alianzas con liceos técnicos, la empresa ha abierto espacios de práctica, aprendizaje en entornos reales de trabajo y acompañamiento a estudiantes, permitiendo que los contenidos formativos dialoguen directamente con los procesos productivos.

La experiencia de la compañía ha sido positiva: durante 2025, CIAL integró a 37 estudiantes —23 en prácticas técnico-profesionales y 14 en programas de formación dual— provenientes de cuatro liceos técnicos, en especialidades como mecánica industrial, electricidad, logística, contabilidad y recursos humanos. Esto refleja cómo la relación temprana y continua entre estudiantes y empresas no se limita al aula y se construye de manera conjunta, con foco en empleabilidad, productividad y proyección laboral.

A ello se suma el rol activo de la empresa en la formación de capital humano: trabajadores de CIAL han sido capacitados como maestros guías, asumiendo un rol formador dentro de los programas de formación dual. Este modelo permite transferir conocimiento desde la experiencia productiva hacia los estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje en contextos reales de trabajo y aportando al desarrollo de técnicos mejor preparados para las necesidades de la industria.

“La inclusión laboral de los jóvenes es clave para el desarrollo del país. Por eso hemos reforzado nuestro compromiso con la educación técnico-profesional, abriendo espacios de aprendizaje y práctica que permitan a los estudiantes adquirir experiencia real y prepararse mejor para el mundo del trabajo. Generar oportunidades para las nuevas generaciones es una responsabilidad, pero también una inversión de largo plazo”. Soraya Kassis, directora de CIAL y consejera de SOFOFA

Desde SOFOFA explican que este trabajo busca poner a disposición del sistema educativo y productivo una experiencia acumulada durante décadas, orientada a fortalecer la educación técnico-profesional y su vinculación con la industria en distintos territorios del país.