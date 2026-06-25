IA, ventas y comunicación efectiva: el programa de capacitación digital y empleabilidad de WOM para egresados técnico-profesionales

En línea con su compromiso de disminuir las brechas en educación, formación y oportunidades laborales, WOM anunció el lanzamiento de Escuela WOM. Este programa tiene como propósito contribuir al desarrollo integral y la experiencia laboral de jóvenes de entre 18 y 22 años, potenciando su talento a través de herramientas y conocimientos que impulsen su empleabilidad futura.

Esta iniciativa está dirigida a egresados de liceos técnico-profesionales que forman parte de Belén Educa, Technovation Girls y Fundación 99. Los jóvenes participarán en un proceso de formación de tres meses en alianza con NivelA y el equipo de Gestión de Personas de WOM. En este periodo, recibirán preparación en apresto laboral, en ventas consultivas y comunicación efectiva, y se capacitarán en Google Workspace, Inteligencia Artificial y Cloud, lo que les permitirá obtener cuatro certificaciones oficiales respaldados por Google y SENCE.

“En WOM sabemos que el talento no está determinado por el lugar de origen o el nivel económico, sino por las oportunidades que brindamos como sociedad. Con Escuela WOM buscamos impulsar ese talento oculto: jóvenes motivados que hoy no cuentan con los recursos para continuar sus estudios. Nuestro objetivo es entregarles herramientas y conocimientos clave que potencien su desarrollo y abran las puertas a su futuro profesional”, indicó Bárbara Parejas, Chief People Officer de WOM.

La compañía explicó que, al finalizar este programa de formación, los jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de venta de WOM.

Tutorías Belén Educa WOM

Adicionalmente, WOM inició su ciclo de tutorías 2026 con un primer encuentro junto a estudiantes de cuarto medio de la red de colegios de la Fundación Belén Educa. En esta instancia, los WOMers -término que utiliza la compañía para referirse a sus colaboradores- que se inscribieron como voluntarios tuvieron la oportunidad de conocer a los alumnos que apadrinarán y acompañarán a lo largo del año.

El programa, que se extenderá durante los próximos seis meses, tiene como propósito que los tutores guíen y acompañen a los jóvenes en un proceso clave: la toma de decisiones sobre su futuro vocacional y profesional. A través de este espacio de mentoría, se busca entregarles herramientas operativas y apoyo socioemocional en el cierre de su etapa escolar.

La iniciativa fue valorada por los colaboradores de la operadora. Al respecto, Constanza Muñoz, Compliance Officer de WOM y tutora del programa, destacó el valor bidireccional de este voluntariado: “Veo esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje mutuo, donde no solo podré compartir mis conocimientos y experiencias, sino también aprender de su visión y desafíos. Más que cambiar su vida, me gustaría ayudar a confiar en sus capacidades, ampliar su perspectiva y visualizar con mayor claridad las oportunidades que tiene por delante”.